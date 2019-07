Ras G nie żyje. Ceniony producent miał 39 lat

W wieku 39 lat zmarł producent Ras G. Przyczyna śmierci artysty nie została podana do wiadomości publicznej.

O śmierci poinformowała wytwórnia DJ-a i producenta Brainfeeder.

"Z wielkim smutkiem żegnamy jednego z naszych braci, Gregory'ego Shortera, znanego lepiej jako Ras G. Składamy kondolencje jego rodzinie, przyjaciołom i fanom. Był jednym z założycieli Brainfeeder i LA Beat. Spoczywaj w pokoju G" - czytamy w oficjalnym oświadczeniu.

Ras G w ciągu swojej kariery nagrał 24 albumy studyjne z czego ostatni z nich - "Dance Of The Cosmos" - ukazał się w tym roku.

Shorter miał okazję współpracować m.in. z Flying Lotusem, Thundercatem i Open Mike Eagle.



