Raper Raca nie żyje. Miał 33 lata

Pochodzący ze Szczecina Rafał Szulc, znany lepiej jako Raca, zmarł 17 lipca w wieku 33 lat.

Raca nie żyje. Miał 33 lata /

O śmierci rapera poinformowali jego przyjaciele - raperzy Bambo The Smuggler i Galik, który opublikował klepsydrę ze szczegółami pogrzebu. Tragiczne doniesienia podały dalej serwisy rapowe (Glamrap, Rapnews).



"Z wielką przykrością muszę was poinformować, że Raca nie żyje. Spoczywaj w pokoju" - napisał Galik.

Nieznane są przyczyny śmierci Szulca. Z jednego z wpisów Bambo The Smugglera wynika jednak, że raper mógł popełnić samobójstwo.

"Mam myśli samobójcze, większość artystów ma. Czasem jest lepiej, czasem gorzej. Nie bójcie się otwarcie powiedzieć o tym co was trapi i co wam leży na sercu. Zróbcie to za nim będzie zbyt późno.... Raca" - napisał.



Kim był Raca?

Raca, a właściwie Rafał Szulc, urodził się w 1986 roku w Szczecinie, następnie mieszkał w Olecku.

Debiutował na płycie Promagiel "Rapexpol S.A." i EP-ce "Tuns" tria Barney/Martin/Flamaster. Jego pierwszy materiał, EP-ka "SamotnośćWolnośćPasja" - stworzony wraz ze Stoną - ukazał się w 2008 roku.



Wideo Raca/DonDe - Gracz za Graczem

W kolejnych latach nagrał również płyty z Peerzetem ("Vis A Vis, 2009 r.) i Donde ("Konsument Ludzkich Sumień", 2012 r.). Ponadto na koncie miał solowe albumy "Bobby Fischer" i "Pamiętnik Ludzi Nienormalnych", który zamyka jego dyskografię.

Raca współpracował również m.in. ze składem PMM i Tym Typem Mesem, Fokusem i Bonsonem.

W 2017 roku raper zapowiedział kontynuacje albumu "Pamiętnik Ludzi Nienormalnych" pt. "Szulc", która jednak się nie ukazała. Ostatnim numerem, na którym możemy go usłyszeć jest kawałek "Zmiany" Donde z 2017 roku.