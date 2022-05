Do tragicznego wypadku doszło w środę (25 maja), jednak dopiero po kilku dniach poinformowano, że jednym ze zmarłych jest 23-letni Ernesto Enrique Carralero, czyli raper OhTrapstar. Pojazd, którym podróżowały trzy osoby z dużą prędkością wjechał w będący przy ulicy dom i stanął w ogniu.

Według informacji straży pożarnej w Miami, dwie osoby, które były w budynku w momencie, gdy uderzył w niego samochód, trafiły do szpitala.

"Usłyszeliśmy potężny huk, a gdy się spojrzeliśmy, widzieliśmy ogień i natychmiast zadzwoniliśmy na policję... Gdy wyjrzeliśmy przez okno widzieliśmy jedynie samochód w ogniu, nie byliśmy w stanie zorientować się, czy auto wjechało w dom" - mówił jeden ze świadków zdarzenia lokalnej telewizji.



Wideo