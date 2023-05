Daft Punk, pochodzące z Paryża duo - Thomas Bangalter oraz Guy-Manuel de Homem-Christo mają na swoim koncie jedne z najpopularniejszych utworów utrzymanych w gatunkach dance i pop, jakie kiedykolwiek zostały nagrane. Swoją niesamowitą karierę muzyczną zakończyli 22 lutego 2021 roku wydając prawie 8-minutowe video zatytułowane "Epilogue".



Premierze nowej edycji albumu towarzyszy ukazanie się teledysku do utworu "Infinity Repeating (2013 Demo)". Piosenka ta została nagrana 10 lat temu podczas sesji nagraniowych do "Random Access Memories" w Conway Recording Studios w Los Angeles oraz Electric Lady Studios w Nowym Jorku.

Nowa edycja "Random Access Memories". Na niej niepublikowane utwory

Powstała przed inną kolaboracją Daft Punk z Julianem Casablancas, "Instant Crush", która do dzisiaj jest jednym z ulubionych kawałków fanów. Nazwana ostatnią piosenką Daft Punk w historii, "Infinity Repeating (2013 Demo)" ma swobodny, eteryczny, a nawet jazzowy charakter. Julian Casablancas mówił o utworze, że jest "trochę dziwniejszy i bardziej jazzowo-nowoczesny pod względem akordów" niż pozostałe kompozycje na płycie. "Chciałem, żeby Stevie Wonder to zaśpiewał i zrobić z niego taki wakacyjny klimat. Piękny i trochę dziwaczny, jak ludzie. Jak ludzie, którzy mają obsesję na punkcie nieskończoności i ciągle popełniają te same błędy i ruchy". W czwartek 11 maja odbył się wyjątkowy event w paryskim Centre Georges Pompidou, gdzie premierowo pokazano teledysk wyreżyserowany przez wieloletniego przyjaciela Daft Punk - Warrena Fu.



"Random Access Memories" to niekwestionowany globalny hit ostatnich lat na rynku muzycznym. Pochodzą z niego single "Get Lucky" (ponad miliard streamów) oraz "Instant Crush" (ponad 800 milionów streamów). Materiał, który nagrali przez kilka lat Daft Punk był dla nich całkowicie nową erą, a do tej przygody zaprosili takich artystów jak Pharrell Williams, Nile Rodgers, Giorgio Moroder, Todd Edwards oraz Paul Williams. 10 lat po premierze album wciąż wzbudza zainteresowanie wśród fanów, który pokrył się podwójną platyną.



Na rocznicowej edycji "Random Access Memories" znalazło się 9 niewydanych wcześniej utworów. Album ukazał się na 2 CD, 3 LP oraz w digitalu.

Tracklista CD "Random Access Memories":

CD 1



1. Give Life Back To Music



2. The Game Of Love



3. Giorgio By Moroder



4. Within



5. Instant Crush



6. Lose Yourself to Dance



7. Touch



8. Get Lucky



9. Beyond



10. Motherboard



11. Fragments Of Time



12. Doin’ It Right



13. Contact



CD 2



1. Horizon Ouverture



2. Horizon (Japan CD)



3. GLBTM (Studio Outtakes)



4. Infinity Repeating (2013 Demo)



5. GL (Early Take)



6. Prime (2012 Unfinished)



7. LYTD (Vocoder Tests)



8. The Writing Of Fragments Of Time



9. Touch (2021 Epilogue)





Tracklista LP:

LP 1



Strona A



1. Give Life Back To Music



2. The Game Of Love



3. Giorgio By Moroder



Strona B



1. Within



2. Instant Crush



3. Lose Yourself To Dance



LP 2



Strona A



1. Touch



2. Get Lucky



3. Beyond



Strona B



1. Motherboard



2. Fragments Of Time



3. Doin’ It Right



4. Contact



LP 3



Strona A



1. Horizon Ouverture



2. Horizon (Japan CD)



3. GLBTM (Studio Outtakes)



4. Infinity Repeating (2013 Demo)



5. GL (Early Take)



Strona B



1. Prime (2012 Unfinished)



2. LYTD (Vocoder Tests)



3. The Writing Of Fragments Of Time



4. Touch (2021 Epilogue)