Ralph Kaminski okradziony? Co stracił wokalista?

Ralph Kaminski niedawno zakończył trwający ponad dwa lata projekt "Kosmiczne Energie" ( sprawdź ! ), a krótko po tym powołał kolejny - "Kora", podczas którego wykonuje piosenki wokalistki Maanamu.

Obecnie muzyk jest w trasie promującej album, a ta przynosi póki co dość niespodziewane incydenty.



Podczas niedawnego koncertu w Białymstoku, Kaminski miał problemy przez tęczową flagę będącą częścią scenografii nowych koncertów (sprawdź!).



Teraz doszła do nas informacja, że wokalista został okradziony w Warszawie.



"Okradziono mnie w galerii handlowej.... Mam nadzieje że sprawcy się znajdą, na szczęście wszystko jest na monitoringu..." - napisał Ralph Kaminski na Twitterze.



Z kolejnego posta dowiedzieliśmy się, że muzykowi zniknęły kosmetyczka, słuchawki, portfel oraz klucze do domu.



"Ale wieczór, zamiast kina... Wymiana zamków, blokady kart, dokumentów, smutek, stres, policja" - napisał Kaminski.



Mamy nadzieję, że sprawca zostanie odnaleziony. Tymczasem Ralph po otrzymaniu wsparcia od swoich fanów, poinformował, że przygotowuje się już do koljengo koncertu.



Album "KORA" w sklepach pojawił się 15 października 2021 roku. Kaminski zmierzył się na nim z repertuarem Olgi "Kory" Jackowskiej.



W wywiadzie dla Interii powiedział, że podziwia Korę za jej pewność siebie.

"Słuchając archiwalnych wywiadów z nią podziwiam to, jak odważnie, z ogromną pewnością siebie, potrafiła wypowiedzieć się na każdy temat. Nie wiem, czy ja już to umiem i czy jestem tak silny, jak Kora. To, co w niej uwielbiam, to ten rock'n'roll. Na scenie była mocna, wyrazista" - wyjaśnił.



