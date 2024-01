Następca materiału "Ressurection Day" z 2021 roku będzie albumem dwupłytowym.

"Pierwszy CD zatytułowany 'Afterlife' składa się z utworów nagranych w naszym trzyosobowym składzie, a drugi CD pod nazwą 'Lifelines' zawiera także klasyczne orkiestralne aranżacje" - precyzuje Peter "Peavy" Wagner, grający na basie wokalista Rage, któremu towarzyszą gitarzysta Jean Bormann i perkusista Vassilios "Lucky" Maniatopoulos.



"Afterlifelines", którego miksem i masteringiem zajął się niemiecki fachowiec Manuel Cohnen, będzie mieć swą premierę 29 marca nakładem rodzimej wytwórni Steamhammer.

Rage powraca do Polski. Gdzie na koncertach będzie świętować 40-lecie?

Przypomnijmy, że obchodzący 40. urodziny Rage wyruszy w kwietniu na jubileuszową trasę po Europie. W jej ramach grupa wystąpi 4 maja w krakowskim klubie Kwadrat i dzień później na deskach warszawskiej Proximy. W roli gości specjalnych zobaczymy power / heavymetalowców ze szwedzkiej formacji Manimal oraz berliński Dying Phoenix spod znaku symfonicznego metalu.



Nowy materiał Rage promuje już wypuszczony 24 stycznia singel "Under A Black Crown". Nakręcony do niego teledysk możecie zobaczyć poniżej:

Rage - szczegóły albumu "Afterlifelines" (tracklista):

1. "In The Beginning"

2. "End Of Illusions"

3. "Under A Black Crown"

4. "Afterlife"

5. "Dead Man’s Eyes"

6. "Mortal"

7. "Toxic Waves"

8. "Waterwar"

9. "Justice Will Be Mine"

10. "Shadow World"

11. "Life Among the Ruins"

12. "Cold Desire"

13. "Root Of Our Evil"

14. "Curse The Night"

15. "One World"

16. "It’s All Too Much"

17. "Dying To Live"

18. "The Flood"

19. "Lifelines"

20. "Interlude"

21. "In The End".