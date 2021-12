Radoskór uhonorowany wyjątkowym nagrobkiem. Zobacz piękny pomnik

18 maja 2021 roku, cztery dni po swoich 45 urodzinach, zmarł Radoskór, czyli Radosław Kobuz. Raper zasłynął przede wszystkim z działalności w składach Wzgórze Ya-Pa 3 ( sprawdź! ) i V.E.T.O.

Pogrzeb rapera odbył się 1 lipca 2021 roku. Na Instagramie portalu Popkiller opublikowano niedawno zdjęcie nagrobka Radoskóra. Na pierwszym planie widzimy pomnik przedstawiający dłoń trzymającą mikrofon.



Reklama

Instagram Post

Autorem pomnika jest rzeźbiarz Dawid Szlufik, pomysłodawcami przedsięwzięcia natomiast byli Wojtas ze Wzgórza Ya-Pa 3, Pęku z grupy V.E.T.O. i Borixon.



Skład WYP3 powstał w pierwszej połowie lat 90. z inicjatywy Radoskóra, Wojtasa i Faziego (potem zastąpił go Ziajka). Grupa zadebiutowała płytą "Wzgórze Ya-Pa 3" w 1995 roku, którą wydał SP Records (scratche DJ Feel-X). Skład nagrał jeszcze dwa albumy - "Centrum" i "Trzy", jednak na nich Radoskór pojawił się już tylko gościnnie, gdyż po debiucie zdecydował się odejść z grupy (w trakcie trasy koncertowej zastąpił go Borixon).

Następnie działał w zespole Puzzle i założył projekt V.E.T.O. (wraz z PSF-em), w którym nagrał trzy płyty. W 2004 roku grupa przestała istnieć. Wznowiła działalność dziewięć lat później, czego efektem była płyta "Vetoreanimacja".

Wideo WZGÓRZE YA-PA 3 - Język Polski (feat. KALIBER 44) [OFFICIAL AUDIO]

Raper nie nigdy nie dokończył również solowego projektu, nad którym pracował na początku XXI wieku.

"Dla mnie jeden koleś okazał się tam absolutnie zjawiskowy - to był Radoskór. Do dzisiaj uważam go za jeden z najwspanialszych głosów, zachrypnięty, dykcja nie do końca dobra, za to styl bardzo charakterystyczny" - zachwalał w rozmowie z CNE rapera Kazik Staszewski.

Wideo Radek mówi V.E.T.O (Q&A cz 1)

Radoskór pojawił się na kultowych numerach dla polskiej sceny rapowej. Możemy go usłyszeć m.in. w utworach "Wspólna scena" (projekt składający się z najpopularniejszych polskich raperów tamtych czasów), "Język polski" Wzgórza Ya-Pa 3, gdzie pojawił się obok m.in. Kalibra 44 i Jajonasza oraz "Drin za drinem" Tedego. Raper zagrał też w filmie "Poniedziałek" obok Bolca. Na potrzeby produkcji nagrał numer "Poniedziałek mnie nie lubi".

"Gdy Zajka, Wojtas, Borixon, dAb, Joka, Magik, Jajonasz i Radoskór łączyli techniczne popisy z pewnością siebie godną tytułu mistrzów ceremonii, nie było czego zbierać. No, chyba że szczęki z podłogi, bo do dziś wiele osób na wspomnienie o ‘Języku polskim’ nie może ich na nowo dopasować" - pisał o "Języku polskim" Andrzej Cała w "Antologii polskiego rapu".

W 2020 roku Radoskór nagrał swoją zwrotkę w ramach #Hot16Challenge2.