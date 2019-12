Queen: Świąteczny teledysk "Thank God It's Christmas" trafił do sieci

Muzycy grupy Queen zaprezentowali animowany teledysk do swojej świątecznej piosenki "Thank God It's Christmas". W 1984 roku, w okresie Bożego Narodzenia, utwór ten przez sześć tygodni utrzymywał się na brytyjskiej liście przebojów.

Queen w 1984 r.: od lewej Roger Taylor, Brian May, Freddie Mercury i John Deacon /Mike Maloney/Mirrorpix /Getty Images

Utwór "Thank God It's Christmas" powstał w 1984 roku. Jego autorami są gitarzysta Brian May i perkusista Roger Taylor.

Reklama

Kawałek przez sześć tygodni utrzymywał się na brytyjskich listach przebojów w okresie świątecznym 1984 i początkach Nowego Roku. Ponownie popularny stał się w 1995 roku, kiedy ukazał się na albumie "Made In Heaven". Teraz, po 35 latach od premiery, utwór doczekał się animowanego teledysku.

Wideo wyreżyserował Justin Moon, a wyprodukował je Drew Gleason.

"Wideo subtelnie przypomina, że my, ludzie, musimy teraz czuć się odpowiedzialni za dobro wszystkich stworzeń na Ziemi. Nie tylko dla własnej korzyści i dla naszych wnuków, ale z powodu poszanowanie praw zwierząt" - powiedział Roger Taylor.



Clip Queen Thank God It's Christmas (Animated Video)

Dodajmy, że May i Taylor wspierani przez wokalistę Adama Lamberta szykują się do kolejnych koncertów pod szyldem Queen + Adam Lambert. W drugiej połowie stycznia 2020 r. rozpocznie się azjatycka część trasy "Rhapsody Tour".