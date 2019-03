Queen: Mike Grose nie żyje

Roger Taylor, perkusista grupy Queen, poinformował o śmierci Mike'a Grose'a, pierwszego basisty tej formacji.

"Smutne wieści o moim starym przyjacielu Mike'u Grose, którego po raz pierwszy usłyszałem w zespole The Individuals, kiedy byliśmy jeszcze w szkole. Zawsze brzmiał potężnie" - napisał na Facebooku Roger Taylor.

Mike Grose był pierwszym basistą grupy, która zmieniła nazwę ze Smile na Queen.

W składzie występował przez raptem kilka miesięcy - od wiosny do przełomu lipca/sierpnia 1970 r.

Z Queen zagrał raptem trzy koncerty - dwa w Truro i jeden w Londynie.

Wideo 3 Queen Bass Players Before John Deacon Were Mike Grose Barry Mitchell Doug Bogie

"Przy przyjęciu go do zespołu niebagatelne znaczenie miał fakt, iż posiadał on wzmacniacz firmy Marshall oraz furgonetkę marki Volkswagen" - czytamy na polskiej stronie fanów Queen.

W lutym 1971 r. do Queen dołączył John Deacon i w ten sposób ukształtował się klasyczny skład: Freddie Mercury (wokal), Brian May (gitara), John Deacon (bas) i Roger Taylor (perkusja).