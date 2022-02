Polski raper w październiku ubiegłego roku poinformował, że zagra pożegnalną trasę. W opisie wydarzenia czytamy, że będzie to "spektakularne pożegnanie artysty". Dalej cytowana jest wypowiedź samego muzyka.

"Podjąłem decyzję, że trasa koncertowa, którą zagramy w przyszłym roku, będzie ostatnią trasą koncertową, jaką zagram jako Quebonafide. Nie chciałbym, żebyście odczytali to jako jakąś intrygę lub kolejną grę z mojej strony. Oczywiście zamierzam Was jeszcze chwilę wodzić za nos, ale ta konkretna sytuacja absolutnie tego nie dotyczy. Nie zostaje mi więc nic innego niż zaprosić wszystkich państwa na koncerty pożegnalne postaci, która towarzyszyła Wam i Wy jej przez ostatnie kilka lat. Nie chcę się rozpisywać, jak spektakularne wydarzenie to nie będzie, bo to nie ma sensu. Po prostu przyjdziecie i zobaczycie" - stwierdził Quebo.

Clip Mata Papuga - ft. Quebonafide, Malik Montana

Fani rapera z utęsknieniem wypatrują nowego wcielenia muzyka. Niedawno w jego social mediach zaczęły pojawiać się wskazówki, które niektórzy uznawali za zapowiedź nowego projektu. Szczegóły mieliśmy poznać 9 lutego. Okazało się, że to dzień premiery nie nowego albumu, a sygnowanej przez rapera matchy latte i milk tea. W projekcie towarzyszy mu producent muzyczny FORXST. To pierwsze, ale chyba nie ostatnie kroki w branży spożywczej. Muzyk założył markę MISS TI. Na razie produkty dostępnie są ekskluzywnie w sieci Lidl do końca kwietnia 2022 roku.



Clip Quebonafide MATCHA LATTE - FT. MICK JENKINS (PROD. ONRA)

To nie pierwszy raz, gdy na polskim rynku muzycznym następuje mariaż z branżą spożywczą - zaledwie w ubiegłym roku furorę w sklepach robiły "lody Ekipy", a Mata został ambasadorem sieci fast-food McDonald's.



Napój, który uzyskał najwyższy wynik wskaźnika NutriScore jest dostępny w wersji UHT i wegańskiej. Muzycy stworzyli go zainspirowani podróżą do Azji, podczas której pokochali ten gatunek napoju. W sieci zawrzało po informacji na temat ceny. Półlitrowa butelka kosztuje 9,99zł, co zdaniem niektórych jest zbyt wygórowaną ceną za produkt. Inni bronią starannego podejścia do jakości oraz wysokich cen innych produktów tego typu na rynku.



Dystrybutor chwali się, że butelka w 100 procentach pochodzi z recyklingu. Matcha latte to połączenie sproszkowanej zielonej herbaty i spienionego mleka, jest to napój niezwykle popularny w Japonii. Milk tea, zwana też bubble tea, to herbata z połączeniem mleka, dodatkowo dodaje się do niej kulki - tapioki.





Quebonafide - ostatnia trasa. Ceny, bilety, daty

W najbliższym czasie muzyk ma zagrać zaledwie 7 koncertów w dużych halach - m.in. Tauron Arenie Kraków. Pełna rozpiska dat wygląda następująco:

21.04.2022 - Katowice (MCK Katowice)

24.04.2022 - Kraków (Tauron Arena Kraków)

8.05.2022 - Warszawa (COS Torwar)

12.05.2022 - Wrocław (Hala Stulecia)

15.05.2022 - Poznań MTP (Pawilon 3A)

21.05.2022 - Szczecin (NETTO Arena)

27.05.2022 - Trójmiasto (Ergo Arena Gdańsk/Sopot).

Na końcu raper nie stawia kropki, ponieważ data i miejsce ostatniego koncertu nie zostało jeszcze podane.