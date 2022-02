Grający na gitarze Andrzej "Püdel" Bieniasz był współzałożycielem grupy Püdelsi, która powstała w 1985 r. po samobójstwie Piotra Marka, wokalisty formacji Düpą.

Muzycy postanowili kontynuować idee tego zespołu, wykorzystując również teksty zmarłego wokalisty. Kilka miesięcy później do składu dołączył Maciej Maleńczuk, z którym grupa odniosła największe sukcesy. Na debiutanckim albumie "Bela Pupa" (1988) teksty Piotra Marka zaśpiewali Kora ( posłuchaj! ) i Maciej Maleńczuk.

Bieniasz był jedynym muzykiem Püdelsów, który pozostał z pierwszego składu. Ostatnio towarzyszyli mu Franz Dreadhunter (bas), Piotr Foryś Foreman (wokal) i Tomek Dominik (perkusja). Dyskografię zamyka płyta "Püdelsi / Über Alles" z 2017 r. Działalność formacji od dłuższego czasu była w zawieszeniu z powodu problemów zdrowotnych lidera. Püdel zmarł w styczniu 2021 r. w wieku 66 lat. Od ponad roku zmagał się z rzadkim chłoniakiem z komórek płaszcza.

Po śmierci jego przyjaciele - uwzględniając wolę zmarłego lidera i jego rodziny - postanowili kontynuować działalność w składzie: Piotr "Foreman" Foryś, Tomek Dominik, Adam Drzewiecki (klawisze) oraz Bartosz Bętkowski (saksofon barytonowy), Piotr "Lala" Lewicki (gitara), Bartosz Latus (gitara), Artur Barczewski (bas).

Twórczość zespołu będzie oparta na dotychczasowych dokonaniach artystycznych Püdla oraz na niewykorzystanych dotąd tekstach, kompozycjach i nagranych przez Püdla partiach instrumentalnych. Planowane jest ukończenie i wydanie płyty "Akustiko-Ascetiko" oraz archiwalnych nagrań zespołu Düpą.

To właśnie Püdel, a także Piotr Foryś, Adam Drzewiecki i Tomek Dominik są wpisani jako autorzy muzyki do nowej piosenki "Do kochania wciąż gotowy". Za tekst odpowiada Zbigniew Bieniasz.



"Temat miłości jest chyba najczęściej poruszanym zagadnieniem w historii muzyki. Czy można bez niej żyć? Jakie są tego konsekwencje?" - czytamy w opisie nowego utworu.



W teledysku poza muzykami zagrała Barbara Ziętara.

