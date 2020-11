Ptakova przed premierą debiutu. Kiedy pojawi się płyta "Suma wszystkich dźwięków"?

"To mój pamiętnik, moje emocje, głowa i serce" - opowiada Ptakova, która swój debiutancki album wyda krótko przed swoimi 29. urodzinami.

Ptakova budzi się ze snu przed premierą debiutu /Wiktor Franko /Sony Music Polska

Pod pseudonimem Ptakova kryje się pochodząca ze Śląska wokalistka Natalia Ptak. Wywodzi się ze sceny niezależnej - jej wczesne nagrania oscylowały wokół alternatywnego rocka, a później przyszedł czas na romans z brzmieniami elektronicznymi. Teraz Natalia jest gotowa na podbicie mainstreamu, ale na swoich zasadach - jej drogowskaz to nowoczesny, taneczny pop.

Reklama

Do tej pory Ptakova zasłynęła głównie featuringami, do których wnosiła napisane przez siebie teksty i linie melodyczne. Jej największy sukces to utwór "Lawina", przygotowany we współpracy z duetem producenckim Piona (podobnie jak dwa inne - "List" i "Alfabet"). Nagrywała też w kooperacji z Miuoshem i Jordahem oraz w ramach projektu SOXO.

Debiutancki album zapowiadała już w połowie 2018 r., kiedy to pojawił się singel "Czar". Ostatecznie ta piosenka nie znajdzie się na płycie "Suma wszystkich strachów" (premiera w piątek 6 listopada).

"To mój pamiętnik, moje emocje, głowa i serce. To suma ostatnich lat przyodziana w wielobarwne słowa oraz dźwięki. To lekcja i niezwykła przygoda, którą przeżyłam i przeżywać będę za każdym razem, gdy odsłuchacie zawartych na tej płycie historii" - opowiada Ptakova.

Producentem muzycznym albumu jest Marek Dziedzic znany ze współpracy z takimi artystami jak Mela Koteluk, Artur Rojek czy Sorry Boys.

Clip Ptakova Corazón

Teksty Ptakova stworzyła pod czujnym okiem Jacka Szymkiewicza czyli Budynia z Pogodno.

Utwór "Bez nas" gościnnie wyprodukował Kuba Karaś z The Dumplings.

Oto szczegóły płyty "Suma wszystkich dźwięków":



1. "Filozoficzny kamień"

2. "Wiór"

3. "A gdybym"

4. "Telebimy kłamstw"

5. "Suma"

6. "Labirynty"

7. "Corazón"

8. "Za dużo słów"

9. "Siksa i dama"

10. "Panna Cotta"

11. "Kastaniety"

12. "Wiosenny deszcz"

13. "Bez nas" (prod. Kuba Karaś).