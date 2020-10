Psycroptic z EP-ką "The Watcher Of All"

Australijczycy z Psycroptic wydadzą pod koniec listopada nowy materiał.

Psycroptic przygotował nową EP-kę /Wilson Bambrick /materiały prasowe

Mowa o EP-ce "The Watcher Of All", na której znajdziemy dwie premierowe kompozycje: "A Fragile Existence" i "The Watcher Of All".

Całość nagrał i zmiksował Joe Haley, gitarzysta Psycroptic, w studiu Crawlspace Productions. Masteringiem zajął się amerykański fachowiec Will Putney. Autorem okładki jest norweski artysta Shindy Reehal.

"’The Watcher Of All' to ciąg dalszy zgłębiania pomysłów zawartych na (ostatniej dużej płycie z 2018 r.) 'As The Kingdom Drowns', tak pod względem tekstów, jak i muzyki, a zarazem ciągłe wkraczanie na nowe, niezbadane obszary. Utwory te stanowią doskonałe uzupełnienie materiału, który nagrywamy aktualnie na potrzeby dużego albumu" - powiedział Jason Peppiatt, wokalista Psycroptic.



Nowy, ósmy longplay technicznych deathmetalowców z Tasmanii ma mieć swą premierę w połowie 2021 roku.

EP-ka "The Watcher Of All" trafi do sprzedaży 27 listopada nakładem polskiej Agonia Records (na winylu) oraz kalifornijskiej Prosthetic Records (cyfrowo).

Do kompozycji "A Fragile Existence" nakręcono wideoklip. Możecie go zobaczyć poniżej: