"Psy 3": Bogusław Linda w teledysku O.S.T.R i Fabijańskiego [TEKST]

Wytwórnia Asfalt Records opublikowała teledysk do singla promującego "Psy 3. W imię zasad". Utwór stworzyli raper O.S.T.R. i aktor Sebastian Fabijański.

Bogusław Linda ponownie wcieli się w postać Franza Maurera /YouTube /materiały promocyjne

Główną rolę w klipie gra Bogusław Linda, który w filmie wciela się w kultowego Franza Maurera.

Clip O.S.T.R. Psy. W imię zasad (feat. Sebastian Fabijański)

"Wychowałem się na tekstach Franza Maurera. 'Psy' to zdecydowanie najważniejszy polski film mojego dorastania. Bez niego mój styl i twórczość w jakimś tam stopniu byłyby pewnie inne" - mówi O.S.T.R.

"Cieszę się, że przy kolejnej odsłonie 'Psów' mogę być już obecny nie tylko jako wierny widz" - dodaje raper.

Dla Sebastiana Fabijańskiego utwór do filmu to dopiero początek kariery muzycznej. "To najważniejszy jak dotąd projekt w moim życiu - bo na tym bicie jestem ja. W filmach się zasłaniam rolą. Tu się odsłaniam" - mówi aktor. Podkreśla również, że jest wdzięczny raperowi, że ten go "przygarnął i zaufał".

Fabijański pociąg do hip hopu odkrył wcześniej niż do aktorstwa. Jednak szkoła filmowa i kariera na dużym ekranie zepchnęły muzykę na dalszy plan. Znajomość z łódzkim raperem pozwoliła mu wrócić do marzeń o muzyce.

Singel do "Psów" to początek kariery aktora na rynku muzycznym. Fabijański zapowiedział, że planuje wydać solowy album w pierwszej połowie 2020 roku.

Film "Psy 3. W imię zasad" w reżyserii Władysława Pasikowskiego trafi do kin 17 stycznia 2020 roku.