Przyjaciele zagrają dla Davida Bowiego. Kiedy urodzinowy koncert?

W wydarzeniu, które odbędzie się 8 stycznia, wezmą udział wieloletni członkowie zespołu Davida Bowie, a także m.in. Ricky Gervais, Evan Rachel Wood, Simon Le Bon i John Taylor z Duran Duran, grupy Def Leppard, Living Colour, Walk The Moon i Jake Welsley Rogers. Nie mogło zabraknąć także zdobywcy Oscara, Gary'ego Oldmana. Aktor przez lata był bliskim przyjacielem Bowiego, a także grał w jego teledysku do utworu "The Next Day".

Clip David Bowie The Next Day

"To zaszczyt móc nadal dzielić się muzyką Davida Bowiego ze światem" - powiedział magazynowi Rolling Stone wieloletni klawiszowiec Bowiego, Mike Garson. "Jestem podekscytowany, że wszyscy będą mogli doświadczyć tego wyjątkowego show, które stworzymy z okazji 75. urodzin Davida z kolegami z zespołu" - dodał. W koncercie wezmą oprócz już wspomnianych gwiazd także ci, "na których [Bowie - przyp. red.] miał tak wielki wpływ".



Pięć lat temu zmarł David Bowie 1 / 8 David Bowie zmarł 10 stycznia 2016 roku w wieku 69 lat. W pierwszym komunikacie poinformowano, że muzyk odszedł po 18-miesięcznej walce z rakiem. Kilka dni później potwierdzono, że wybitny artysta chorował na raka wątroby. Źródło: Getty Images Autor: Bryan Bedder udostępnij

Nie są to pierwsze takie obchody urodzin Bowiego. W rok po śmierci odbył się specjalny koncert, na którym Mike Garson i zespół z trasy "Reality" zagrali ku pamięci Davida. Niedługo później wyruszyli w dużą trasę koncertową. Event internetowy spowodowany jest ograniczeniami w podróżowaniu i pandemią. Bilety na wydarzenie są dostępne u organizatora - RollingLiveStudios.



David Bowie zmarł 10 stycznia 2016 roku, zaledwie dwa dni po swoich 69. urodzinach. Uznaje się go za jednego z najwybitniejszych artystów rocka w historii muzyki.