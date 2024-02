Wiosną tego roku na antenę TVN powróci program "Azja Express", w którym uczestnicy (występujący w parach) muszą przebyć wyznaczoną trasę, dysponując budżetem w kwocie jednego dolara na osobę na jeden dzień. Będzie to szósta edycja show, którego prowadzącą jest Daria Ładocha. Trzecia i czwarta odsłona (jesień 2018 i wiosna 2020) odbywała się pod szyldem "Ameryka Express" w Ameryce Południowej.

Według nieoficjalnych doniesień plotkarskich mediów w programie pojawią się m.in. Marta "Mandaryna" Wiśniewska, Piotr Głowacki, Aleksandra Adamska, Jacek Jelonek, Jan Błachowicz i Jessica Mercedes.

Reklama

"Azja Express": Powrót Mandaryny do TVN

Mandaryna znana jest głównie ze swoich scenicznych występów i związku z Michałem Wiśniewskim. Mają syna Xaviera Michała (ur. 2002) i córkę Fabienne Martę (2003).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mandaryna: Mam wybuchowy temperament Newseria Lifestyle

Pierwsze kroki w show-biznesie Marta Mandrynkiewicz (to jej panieńskie nazwisko) stawiała na początku XXI wieku jako tancerka (później choreografka) współpracująca z grupą Ich Troje, która wówczas podbijała Polskę z płytami "Ad. 4" i "Po piąte... niech gadają". Oba wydawnictwa uzyskały tytuł Diamentowej Płyty za sprzedaż kilkuset tysięcy egzemplarzy.

W grudniu 2003 r. wzięła ślub kościelny z Michałem Wiśniewskim w lodowej scenerii w Kirunie na północy Szwecji - całość transmitowała na żywo stacja TVN, która także nadawała reality show "Jestem jaki jestem" z udziałem całej rodziny.

"Tak to w życiu bywa. Sami to rozłożyliśmy, bo jak już wszystko w życiu masz to potem trzeba to stracić, żeby to docenić. Człowiek do miękkiego fotela przyzwyczaja się szybko i myśli, że tak będzie zawsze. Człowiek popełnia trochę błędów, złych ludzi spotyka na swojej drodze... Wyszło jak wyszło" - tak po latach skomentowała pytanie Kuby Wojewódzkiego o to, jak się czuje jako osoba, która miała wszystko i prędko to straciła.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mandaryna You Give Love A Bad Name

Marta Wiśniewska jako wokalistka zadebiutowała w 2004 roku. Michał Wiśniewski pomagał małżonce, zadbał z pomocą specjalistów o jej wizerunek, umożliwił nagranie solowej płyty "Mandaryna.com" (2004). Sprzedawała się ona całkiem nieźle, dlatego idąc za ciosem, rok później ukazał się drugi album "Mandarynkowy sen", promowany utworem "Ev'ry Night". To właśnie ten utwór zaprezentowała 3 września 2005 r. podczas Sopot Festival 2005.

Mimo ostrzeżeń m.in. męża, zaśpiewała go bez playbacku i była to wielka katastrofa. Nie trafiała w linię melodyczną i po prostu fałszowała. Okazało się, że nie potrafi w ogóle śpiewać, a w studiu wspomagała ją po prostu technologia.

"To jeden z najważniejszych występów w moim życiu" - mówiła na scenie, ale jak się okazało, był to początek końca jej szybkiej kariery wokalnej.

- Najgorszy moment miałam właśnie po tym Sopocie, gdy tak strasznie bałam się wychodzić na scenę, że po prostu trzy razy żegnałam się, pięć razy lewą ręką, sześć razy plułam do tyłu (śmiech), żeby po prostu wyjść i umieć unieść to wszystko, co czują ci ludzie stojący pod sceną - wspominała po latach w rozmowie z Interią.

Wideo Mandaryna - Ev'ry Night SOPOT 2005

Kolejna płyta "AOK" (2007) spotkała się już ze znikomym zainteresowaniem, a w 2013 ogłosiła koniec kariery muzycznej, z powodu otwarcia własnej szkoły tanecznej. W lipcu 2020 roku wróciła również do współpracy z Ich Troje w roli choreografki.

Na początku marca 2022 roku Mandaryna wypuściła swój nowy utwór, pt. "(Po)między", który zapowiadać miał nowe otwarcie w muzycznej karierze gwiazdy. Wiśniewska po raz pierwszy sprawdziła się także w roli tekściarki.

Później wystąpiła także w utworze projektu Anka, dowodzonego przez kolejną byłą żonę Michała Wiśniewskiego, Annę Świątczak (obecna wokalistka Ich Troje).