Informację o poniedziałkowym przeszukaniu w mieszkaniu Marilyna Mansona w Los Angeles potwierdziło biuro szeryfa w rozmowie z magazynem "People". Według serwisu TMZ artysta nie był obecny podczas rewizji, dlatego detektywi do mieszkania musieli wejść siłą. Zabezpieczono nośniki danych, m.in. twarde dyski. W mediach nie ujawniono innych szczegółów dotyczących przeszukania.

Kontrowersyjny rockman oskarżany jest przez byłe partnerki i pracowniczki o stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej. Jako pierwsza o rzekomych nadużyciach Mansona opowiedziała publicznie w lutym jego była dziewczyna, aktorka Evan Rachel Wood. Później głos zabrała kolejne kobiety, nad którymi miał się znęcać. Duże śledztwo dziennikarskie w tej sprawie przeprowadził niedawno magazyn "Rolling Stone". Dziennikarzom udało się ustalić m.in., że w relacjach ofiar powtarza się m.in. wątek dźwiękoszczelnego pomieszczenia w apartamencie Mansona. Muzyk zamykał w nim kobiety, gdy wprawiały go w złość.

Jeśli chodzi o inne charakterystyczne elementy w jego mieszkaniu, to podobno było ono ozdobione krwią, swastykami i zdjęciami wyciętymi z magazynów porno. Dywany i meble były czarne, podobnie jak zasłony, które przysłaniały okna przez całą dobę. W apartamencie panował chłód - temperatura ustawiona była na 18 st. C. Jak do tej pory, cztery kobiety wytoczyły mu sprawy cywilne, domagając się odszkodowań.

Kilka dni temu głośnym echem w mediach odbiła się decyzja o przyznaniu Mansonowi nominacji do nagrody Grammy, jako wyróżnienia za jego wkład w album "Donda" Kanye Westa. Decyzji o nominacji dla kontrowersyjnego muzyka broni Harvey Mason Jr., dyrektor generalny Narodowej Akademii Sztuki i Techniki Rejestracji. "Nie będziemy selekcjonować uczestników na podstawie ich postępowania w życiu prywatnym. Nie mamy zamiaru skupiać się na kryminalnej przeszłości artystów" - powiedział serwisowi "The Wrap" przewodniczący organizacji.