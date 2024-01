Przerażające nowe zęby Kanyego Westa. Kosztowały prawie 3,5 mln złotych

Oprac.: Mateusz Kamiński Wiadomości

Słynący z kontrowersji Kanye West pokazał fanom swoje nowe uzębienie. Choć początkowo pojawiały się plotki, że raper usunął swoje prawdziwe zęby i zastąpił je tą osobliwą nakładką, to jego chirurg dentystyczny prędko wyjaśnił, że to jedynie "tytanowa nakładka". Nowy grillz na zęby rapera kosztował ok. 850 tysięcy dolarów (ok. 3,5 mln złotych). Efekt wart ceny?

Kanye West nowym grillzem chce upodobnić się do "Buźki" /Rachpoot/Bauer-Griffin/GC Images; Sony Pictures Classics / Entertainment Pictures / Forum /Agencja FORUM