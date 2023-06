Przekazała najnowsze informacje o stanie zdrowia Madonny. Płyną słowa otuchy

Przypomnijmy, że w środę wieczorem polskiego czasu Guy Oseary, menedżer Madonny ( sprawdź! ), przekazał oświadczenie o odwołaniu zaplanowanej na połowę lipca trasy "Celebration".

"W sobotę 24 czerwca u Madonny rozwinęła się poważna infekcja bakteryjna, która doprowadziła do kilkudniowego pobytu na oddziale intensywnej terapii" - poinformował Oseary, dodając, że gwiazda nadal jest pod opieką lekarzy.



Reklama

Najnowsze informacje o 64-latce przekazała jej przyjaciółka, aktorka, komediantka i osobowość telewizyjna Rosie O'Donell. Panie w 1992 r. wystąpiły razem w filmie "Ich własna liga" Penny Marshall. W głównych rolach pojawili się tam również Tom Hanks, Geena Davies i Jon Lovitz.

Później Madonna nie raz gościła w wielokrotnie nagradzanym programie "The Rosie O'Donnell Show", który był nadawany w latach 1996-2002. To właśnie zdjęcie z tego talk show pokazała Rosie O'Donnell na swoim Instagramie.

"Czuje się dobrze" - napisała, dodając kciuk uniesiony w górę.

Instagram Post Rozwiń

Pod jej wpisem zaroiło się od życzeń powrotu do zdrowia dla Madonny oraz podziękowań dla Rosie za najnowsze informacje o stanie Królowej Popu.

Z kolei telewizja CNN powołując się na swoje źródło przekazała, że gwiazda została wypisana ze szpitala. Prywatnym ambulansem miała zostać przewieziona do swojego domu w Nowym Jorku.



Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Madonna Hung Up!

Madonna w szpitalu. To nie pierwsze problemy ze zdrowiem

Przypomnijmy, że inna trasa Madonny - "Madame X Tour" - była już odwoływana z powodów zdrowotnych w 2020 roku. "Do moich fanów. Jak pewnie wiecie, mam mnóstwo kontuzji i jestem zmuszona odwołać koncert i przeznaczyć ten czas na dojście do siebie" - pisała wtedy.

"Trzy koncerty pod rząd to zbyt duży wysiłek dla mojego ciała, a lekarze nalegają, abym robiła dzień przerwy po każdym koncercie. Sama wierzę, że dam radę regenerować się po dwóch występach z rzędu. To cud, że dotarłam tak daleko, ale ma to też związek z tym, że codziennie jestem rehabilitowana przez sześć godzin" - stwierdziła i wyjaśniła, że przechodzi różne terapie trzy godziny przed koncertem i trzy godziny po.