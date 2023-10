Przed nami kolejna edycja PL Music Video Awards. Ruszył nabór teledysków

Wydarzenie, od samego początku związane z Łodzią, łączy dwie formuły: konkursową i edukacyjną. Każdego roku jury, w skład którego wchodzą twórcy filmowi, muzycy, dziennikarze muzyczni i filmowi, producenci oraz osoby związane z branżą filmową i muzyczną, wybiera najlepszy, polski teledysk oraz zwycięzców w kategoriach muzycznych i specjalnych. PL Music Video Awards to też panele dyskusyjne z profesjonalistami z branży, master classes, warsztaty i pokazy.

Ostatnia edycja wydarzenia była wręcz rekordowa, a przed jury stanęło nie lada wyzwanie oceny aż 719 teledysków. Do tej pory w jury zasiadali m.in. Maciej Buchwald, Piotr Onopa, Roman Przylipiak, Konrad Aksinowicz, Sebastian Pańczyk, Agnieszka Szydłowska, Szczyl, Vienio, Krzysztof Ostrowski i Zuzanna Plisz.

Reklama

PL Music Video Awards 2023 - co już wiemy?

W tym roku twórcy powalczą o nagrody w sześciu kategoriach gatunkowych: Alternatywa, Dance/Electronic, Hip-hop, Pop, Rock i Ostre Brzmienia, Extra, w trzech kategoriach specjalnych: Mikrobudżet, Animacja, Ważny Przekaz i jednej międzynarodowej - International. Spośród zwycięzców i zwyciężczyń kategorii (z wyjątkiem International) wybierany jest laureat Grand Prix.

"Przyszedł czas na coroczne spotkanie wszystkich, którzy kochają teledyski. Zaczynamy tegoroczną przygodę. Zgłaszajcie teledyski i do zobaczenia w Łodzi!" - zaprasza Wojtek Augustyniak, dyrektor festiwalu.

Wideo V Edycja PL Music Video Awards - MAKING OFF

PL Music Video Awards - jak się zgłosić?

Dla twórców filmowych, producentów, wytwórni muzycznych i artystów, którzy chcą wziąć udział w naborze, otwarty został specjalny formularz zgłoszeniowy, który można znaleźć na stronie organizatora. W konkursie mogą startować tylko oficjalne wideoklipy, których premiera miała miejsce na portalu YouTube pomiędzy 10 października 2022 r. a 15 listopada 2023 r. Co ważne - zgłoszenia w polskim konkursie są bezpłatne, w przeciwieństwie do zgłoszeń do kategorii "International".

Ponadto podczas tegorocznej odsłony PL MVA na twórców czekają dwie nowości. "Kategoria Mikrobudżet odnosi się do projektów, w których zabrakło pieniędzy na duży plan, najnowsze kamery, drogie oświetlenie i lokacje. Nie zabrakło natomiast pomysłów i serca, a efekt zachwyca widzów. Mamy nadzieję, że ta kategoria stanie się hitem nadchodzącej edycji festiwalu i zagości w programie na stałe" - podkreśla Wojtek Augustyniak.

Pełny program festiwalu zostanie ogłoszony do 15 listopada, a nominowanych w poszczególnych kategoriach poznamy 29 listopada. Uroczysta Gala Finałowa i wręczenie nagród odbędzie się 9 grudnia w łódzkim Monopolis.