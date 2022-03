Kathleen Hanna znana z Bikini Kill i Le Tigre raczej nie zaprzyjaźni się z Lady Gagą i Katy Perry. Wokalistka, która w latach 80. spotykała się z Kurtem Cobainem od lat nie ukrywa swojej aktywności w sprawach osób LGBTQ. W 2011 roku ostro krytykowała ówczesny przebój "I Kissed A Girl" - wokalistka sądziła, że jest krzywdzący, a wręcz obraźliwy dla kobiet.

"Czy naprawdę to coś innego, gdy śpiewa to [takie słowa] chuda biała kobieta w kostiumie kąpielowym?" - mówiła. "Po pierwsze, żadna z tych kobiet nigdy nie nosi spodni. Po drugie, to, że masz na sobie głupi kapelusz, nie czyni z tego sztuki performance. Takie jest moje odczucie. Wiele z tej muzyki brzmi jak kiepskie euro disco, choć pierwsza piosenka Keshy 'TiK ToK' była dobra" - pochwaliła wówczas inny przebój.

Wokalistka nie przebierała w słowach, sądząc, że jeden z największych hitów Perry może niektórych wręcz ranić. "To obrzydliwe. To dokładnie każda męska fantazja na temat fałszywego lesbijskiego porno. To żałosne. A ona nie jest dobrą piosenkarką" - komentowała warunki głosowe Katy Perry.

Dla idolki z lat 90. cały ówczesny muzyczny światek był czymś nieakceptowalnym. Nie chciała atakować jedynie kobiet, więc wypowiedziała się też na temat Jasona Mraza, który wydał wówczas parę przebojów, m.in. "I'm Yours". "Uważam, że Jason Mraz jest okropny. To nie jest tak, że nienawidzę innych kobiecych wykonawców. Jason Mraz i nowa piosenka Jamesa Blunta to najgorsze rzeczy, jakie kiedykolwiek powstały na powierzchni Ziemi" - dodawała.

Wydaje się, że choć Hanna nie może słuchać głosu Perry, to inaczej sądzi publiczność. "I Kissed A Girl" jest jedną z najsłynniejszych piosenek w jej repertuarze i pierwszą piosenką wokalistki, która zajęła 1 miejsce na Billboard Hot 100. Pozostała tam przez siedem tygodni. Podobnie było w Wielkiej Brytanii, tyle że utwór spędził tam 5 tygodni.