Przebój "Daj mi tę noc" podbił Polskę. Niektórzy się wstydzą, wszyscy znają

Pomysłodawcą i założycielem grupy Bolter był Sławomir Sokołowski - producent, kompozytor i wokalista. Wcześniej współpracował z grupami Takt, Stress oraz Spirituals and Gospel Singers, w której śpiewały Halina Zimmermann i Anna Jurksztowicz. Z tą drugą Bolter nagrał dwie pierwsze piosenki "Jak uwierzyć" i "Zostań, zaczekaj".

Największy sukces zespół odniósł jednak z Haliną Zimmermann za mikrofonem. To właśnie ona zaśpiewała w utworze "Daj mi tę noc" ( sprawdź! ), z którym Bolter podbił scenę Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu w 1985 r., choć opinie krytyków były dość jednoznaczne. Pisano o tym, że piosenka jest "kiczowata", a tekst "beznadziejnie głupi". Innego zdania była publiczność, która błyskawicznie pokochała "Daj mi tę noc".

"Był moment, że mieliśmy zakontraktowanych 500 koncertów" - wspominał Sławomir Sokołowski.

Bolter i "Daj mi tę noc". Kiczowaty przebój podbił Polskę

Autorem krytykowanego tekstu był Andrzej Sobczak, urodzony w Poznaniu autor i wykonawca kabaretowy, felietonista, twórca audycji radiowych i telewizyjnych, a także autor bajek. Pracował m.in. w duecie z Andrzejem Kosmalą (wieloletnim menedżerem i współpracownikiem Krzysztofa Krawczyka) jako Adam Jarek.



Sobczak miał już na koncie dwa wielkie przeboje, które do dziś są muzycznymi symbolami lat 80. - mowa o balladzie "Dorosłe dzieci" poznańskiej grupy Turbo i "Przeżyj to sam" Lombardu.

"Piosenka 'Przeżyj to sam' uratowała Andrzeja w trudnej sytuacji życiowej, mnie ratowała wiele razy. Mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że utwór ten pomógł mi przetrwać najtrudniejsze momenty w 40-letniej historii Lombardu" - mówi w Radiu Poznań lider tej grupy Grzegorz Stróżniak.

Wracając do grupy Bolter, wielki sukces okazał się również przekleństwem - Halina Zimmermann odeszła z zespołu, wybierając rodzinę. Zastąpiła ją Iwona Maciejewska-Szram, której towarzyszył wokalista i perkusista Jan Zieliński.

Sławomir Sokołowski pod koniec lat 90. razem z Aldoną Dąbrowską powołał do życia pierwszy polski boysband - Just 5. W późniejszych latach był również pomysłodawcą grupy The Jet Set (reprezentant Polski na Eurowizję 2007), współpracował także z m.in. Michałem Szpakiem, Marylą Rodowicz i Stachurskym.

Bolter powraca w nowym składzie

Po latach Bolter zaprezentował odświeżoną wersję swojego największego hitu wraz z nowym teledyskiem. Reżyserią klipu zajął się Sławomir Sokołowski. Za nową wersję odpowiada odmłodzony skład z Karoliną Supron w roli wokalistki. Pojawiła się ona wcześniej na płytach tak różnych wykonawców jak m.in. Gienek Loska Band, Maciej Maleńczuk, Stanisława Celińska, De Mono czy Strachy Na Lachy. Zespół zapowiada, że szykuje już premierowe utwory.



"To jest jak zdmuchnięcie kurzy ze starej płyty. Mega, że pojawiła się kolejna wersja tej piosenki fajnie, że bardziej imprezowa", "Genialne, jaram się", "Uwielbiam", "Rewelacja" - zachwycają się internauci nową wersją "Daj mi tę noc".