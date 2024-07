Wokalistka country i autorka wielu przebojów nie udźwignęła jednak presji, całkowicie nie radząc sobie z tym wyzwaniem. Niektórzy z zawodników, biorący udział w konkursie z trudem powstrzymywali śmiech. Amerykańskie media szybko okrzyknęły to wykonanie hymnu najgorszym w historii.

"Nie pozwólcie jej nigdy więcej śpiewać", "To najgorsze wykonanie hymnu w historii", "Najpierw ucho Trumpa, potem nasze", "Nominowana czterokrotnie do Grammy, dacie wiarę" - kpili z wokalistki internauci. W Polsce naturalnie pojawiły się porównania 32-latki do Edyty Górniak i jej występu na Mundialu w 2002 roku.