Proscriptor McGovern's Apsû szykuje debiut

Nowo powstała grupa Proscriptor McGovern's Apsû podpisała kontrakt z Agonia Records.

Proscriptor McGoverns Apsu przed premierą /Scott Kincade /

Proscriptor McGovern's Apsû to przedsięwzięcie powstałe z inicjatywy uwidocznionego w szyldzie Proscriptora McGoverna (perkusja / wokal), który pod koniec stycznia rozwiązał istniejącą trzy dekady grupę Absu. Do składu zespołu z Teksasu dołączyli Kanadyjczyk Ezezu (bas / wokal; eks-Absu) i nowy gitarzysta Vaggreaz.



"Proscriptor McGovern's Apsû", debiutancki album formacji, trafi na rynek jeszcze w tym roku nakładem pilskiej Agonia Records.



"Chcę, aby ludzie wiedzieli, że rozwiązałem Absu z czystą intencją uformowania Proscriptor McGovern's Apsû, pomimo włączenia mojego imienia do nazwy zespołu, co stanowi swojego rodzaju tarczę herbową i ukłon w stronę przeszłości. Nie uważam siebie za lidera tej grupy, bardziej za administratora. Sam być może i jestem opresyjnym namiestnikiem, ale Proscriptor McGovern's Apsû to równy, kolektywny twór" - podkreślił McGovern.



Proscriptor uchylił też rąbka tajemnicy w kwestii tekstów."Album ten został napisany dla tych, którzy są ciekawi i niezmordowani w ścieżkach wiedzy tajemnej. Kosztem czasu i przestrzeni zebrałem wiedzę, którą można uznać - w moich subiektywnych teoriach - za 'mitologiczny occult metal' czerpiący z Thelemy i formuły Zos Vel Thanatos, a także fraktalnej ontologii i (naturalnie) mitologii Bliskiego Wschodu" - wylicza Proscriptor.

Materiał jest aktualnie nagrywany w różnych studiach na całym świecie. Płyta zostanie ostatecznie zmiksowana w Dallas pod okiem J.T. Longorii, masteringiem zaś zajmie się w Szwecji Karl Daniel Lidén.



Twórcą okładki, która ozdobi debiut Proscriptor McGovern's Apsû, będzie uznany polski artysta Zbigniew Bielak.



Nie zabraknie też gości, a są nimi: Vorskaath (Zemial), Ross Friedman (Ross The Boss), Jeff Becerra (Possessed), Rune Eriksen (Aura Noir, Vltimas), Alex Colin-Tocquaine (Agressor) i The Dark (Agatus).



Oto lista utworów albumu "Proscriptor McGovern's Apsû":



1. "Amenta: Accelerando: Azyn Including Hierophantasmal Expounder"

2. "Esoterically Excoriating The Exoteric"

3. "Quasaric Pestilence"

4. "Mirroracles"

5. "In-Betweeness Gateway Commuters"

6. "Jupiter In Capricornus"

7. "Dedicated To Thoth, But Azathoth Wasn't Listening (A Necroloquy)"

8. "Caliginous Whorl"

9. "The Coagulating Respite"

10. "Prana: Therion: Akasha"

11. "Tantrums Of Azag-Kkû"

12. "Every Watchtower Within Is The Axis Of A Watchtower Without Including Totemic Thresholds".