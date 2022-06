Oficjalne stanowisko prokuratury zostało przekazane sądowi w środę (8 czerwca). Dodatkowo prokuratura zawnioskowała o karę pieniężną dla 55-letniego R. Kelly’ego w wysokości od 50 do 250 tys. dolarów.

R. Kelly (Robert Sylvester Kelly), popularny wokalista i autor m.in. hitu "I Believe I Can Fly", został we wrześniu 2021 roku uznany za winnego wszystkich dziewięciu zarzutów, z czego osiem dotyczyło złamania przepisów tzw. ustawy Manna zakazującej sprowadzania kobiet z innych stanów "w celu prostytucji lub rozpusty". Jeden zarzut dotyczył zorganizowanej działalności przestępczej.

W argumentacji prokuratury możemy przeczytać, że R. Kelly od aresztowania aż do teraz nie wykazał żadnej skruchy z powodu tego, co robił, a jego działania były napędzane przekonaniem, że jego "muzyczna kariera usprawiedliwi każde jego zachowanie - bez względu na to, jak szkodliwe i upokarzające i obelżywe wobec prawa by było".

Prawnik R. Kelly’ego nie skomentował ruchu prokuratury.



Dotkliwa kara R. Kelly'ego odstraszy innych?

W piśmie prokuratury czytamy również, że kara dla wokalisty ma odstraszyć potencjalnych napastników seksualnych.



"Długa kara pozbawienia wolności będzie służyła odstraszaniu innych - w tym bogatych, sławnych i posiadających ogromną władzę, jaką daje im ich status - od podobnych przestępstw" - czytamy.



Proces jest kulminacją ciągnących się od wielu lat oskarżeń wobec muzyka, który według zeznań świadków wykorzystywał seksualnie młode dziewczyny - często niepełnoletnie - traktując je jak niewolnice i zmuszając do zaspokajania jego potrzeb. Jedna z jego ofiar zeznała m.in., że trzymał ją w zamknięciu przez dwa dni bez jedzenia i picia przed zgwałceniem jej. Jedną z jego ofiar miała być inna gwiazda muzyki, Aaliyah (zobacz!), którą Kelly nielegalnie poślubił, kiedy miała 15 lat.

Wyrok w głośnym procesie R. Kelly’ego ma zapaść 29 czerwca.