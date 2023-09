Na dziesiątą rocznicę działalności PRO8L3M zapowiada "PROXL3M" - materiał, którego premiera odbędzie się 1 grudnia nakładem wytwórni 2020. To koncept album o przewrotnym charakterze, na którym duet pozwala sobie na zabawę dotychczasową konwencją, zarówno lirycznie, jak i muzycznie. Ze względu na rocznicowy charakter, znajdą się na nim również odniesienia do innych produkcji zespołu.

Clip PRO8L3M Nicea

Pierwszym klipem zapowiadającym wydawnictwo jest obraz nakręcony do piosenki "Nicea" . Jego reżyserem jest Piotr Matejkowski. W historii poznajemy głównego bohatera płyty (w tej roli popularny aktor Andrzej Chyra), który przypadkiem spotyka się ze światem współczesnego rapu i widzi w nim nieudolne próby naśladownictwa jego własnej rzeczywistości. Tekst utworu, począwszy już od skitu z intra, daje słuchaczowi narzędzia interpretacyjne, by złapać właściwą optykę pozwalającą przejrzeć na wylot fantazję na temat trapowo-drillowych klimatów.



PRO8L3M - jubileuszowa płyta "PROXL3M"

Wraz z premierą piosenki i klipu w serwisach streamingowych rusza preorder albumu. Będzie on dostępny w trzech wersjach. Wszystkie będą wydane z drugim - instrumentalnym - CD oraz z dodatkowym numerem, który nie trafi do sieci.

Obok niej zespół przygotował również edycje specjalne limitowane. Jedna z nich umieszczona jest w opakowaniu stworzonym w technologii druku 3D, zaprojektowanym specjalnie pod album "PROXL3M" przez WOLF3D. Druga z kolei zawiera album umieszczony w wersji cyfrowej na telefonie Nokia 2660 Flip. Burner z klapką będzie przepustką do gry rozszerzającej świat płyty na powstałą społeczność posiadaczy tego artefaktu.

Każdy z telefonów będzie zawierać nie tylko dodatkowe materiały cyfrowe (pliki audio, grafiki, zdjęcia itd.), ale też książkę telefoniczną z numerami do wszystkich posiadaczy tej edycji albumu. Anonimowi uczestnicy będą mogli wchodzić w interakcję ze sobą nawzajem, a także nawet z artystami.

Wideo PROXL3M 2023 teaser

Ostatnim wydawnictwem PRO8L3M-u jest "Fight Club", na którym po raz pierwszy pojawiło się tak wielu gości - Dawid Podsiadło , Pezet , Brodka , Kaz Bałagane , Sokół , Vito Bambino, Paluch, Szpaku, Młody Dron, Wilku, Ero, Kukon, CatchUp - to wokaliści, wokalistki i raperzy odpowiedzialni zarówno za zwrotki, jak i refreny. Grono producentów, których zespół zaprosił do muzycznej kolaboracji w warstwie brzmieniowej to: Duit, The Returners, Szamz, Luxon, a także DJ Ben.