PRO8L3M promuje film z Mateuszem Damięckim. Zobacz nowy zwiastun "Furiozy"

Oskar i Steez, czyli duet PRO8L3M w towarzystwie Vito Bambino zaprezentowali nowy remix piosenki "Ritz Carlton". Utwór znalazł się w muzycznym zwiastunie filmu "Furioza" Cypriana T. Olenckiego.

Scenariusz "Furiozy", powstawał kilka lat. Film pokazuje świat, o którym większość ludzi nie ma pojęcia. Środowisko kibiców - ultrasów, chuliganów i kobiet, które są z nimi w związkach. Pokazana historia oparta jest na relacjach prawdziwych gangsterów, dziennikarzy i agentów Centralnego Biura Śledczego Policji.



Reklama

W filmie zobaczymy Mateusza Damięckiego, Weronikę Książkiewicz i Mateusza Banasiuka.

Premiera odbędzie się 22 października.

Wideo FURIOZA - music trailer (feat. PRO8L3M, Vito Bambino)

Ostatnim wydawnictwem PRO8L3M-u jest "Fight Club", na którym po raz pierwszy pojawiło się tak wielu gości - Dawid Podsiadło, Pezet, Brodka, Kaz Bałagane, Sokół, Vito Bambino, Paluch, Szpaku, Młody Dron, Wilku, Ero, Kukon, CatchUp - to wokaliści, wokalistki i raperzy odpowiedzialni zarówno za zwrotki, jak i refreny. Grono producentów, których zespół zaprosił do muzycznej kolaboracji w warstwie brzmieniowej to: Duit, The Returners, Szamz, Luxon, a także DJ Ben.