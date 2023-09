"How It Ends" będzie 10. longplayem w 30-letniej karierze cenionej grupy z Dublina, której twórczość oscyluje wokół celtyckiego folkloru i black metalu. Pierwszą od pięciu lat płytę Primordial zarejestrowano w miejscowym studiu Hellfire pod okiem producenta Chrisa Fieldinga.

Nowy album podopiecznych Metal Blade Records trafi na rynek 29 września. Materiał dostępny będzie jako dwupłytowy album zarówno w wersji winylowej, jak i w edycji CD, oraz drogą elektroniczną.



Reklama

Dodajmy, że Irlandczycy zagrają 10 października we wrocławskim Centrum Koncertowym A2 u boku angielskiego Paradise Lost.



Z nową kompozycją "Pilgrimage To The World's End" Primordial możecie się zapoznać poniżej:

Clip Primordial Pilgrimage to the World's End (LYRIC VIDEO)

Nie zapomnijcie też sprawdzić teledysku do wypuszczonego w sierpniu utworu "Victory Has 1000 Fathers, Defeat Is An Orphan":

Clip Primordial Victory Has 1000 Fathers, Defeat Is an Orphan

Primordial - szczegóły albumu "How It Ends" (tracklista):

1. "How It Ends"

2. "Ploughs To Rust, Swords To Dust"

3. "We Shall Not Serve"

4. "Traidisiúnta"

5. "Pilgrimage To The World’s End"

6. "Nothing New Under The Sun"

7. "Call To Cernunnos"

8. "All Against All"

9. "Death Holy Death"

10. "Victory Has 1000 Fathers, Defeat Is An Orphan".