Pretty Maids: Ronnie Atkins walczy z nieuleczalnym rakiem płuc. "IV stopień zaawansowania"

55-letni wokalista duńskiej hardrockowej grupy Pretty Maids ujawnił, że ponownie został u niego zdiagnozowany rak płuca. Jak obecnie czuje się Ronnie Atkins?

Ronnie Atkins (z prawej) na scenie z projektem Avantasia. Obok lider tego zespołu Tobias Sammet /Xavi Torrent/Redferns /Getty Images

Ronnie Atkins zmaga się z rakiem płuc od 2019 r. Wokalista przeszedł od tego czasu przynajmniej 33 cykle radioterapii i cztery chemioterapie, ale dzięki temu jesienią usłyszał od lekarzy, że pozbył się nowotworu.

Niestety, 55-letni frontman Pretty Maids nie ma zbyt dobrych wieści. W najnowszym poście Duńczyk opublikował obszerne wyjaśnienie swojego stanu zdrowia.

"W związku z bólami prześwietlenie wykazało, że są przerzuty, które zostały zdiagnozowane jako IV stopień zaawansowania raka, który zasadniczo oznacza, że jest on nieuleczalny" - nie owija w bawełnę rockman.

"Teraz są dwie możliwości! Mógłbym usiąść w kącie i zacząć się nad sobą użalać (zgaduję, że tak robiłem przez chwilę) lub próbować dalej żyć i robić to, co robię najlepiej - i to właśnie wybrałem. Dzięki wsparciu mojej rodziny i prawdziwych przyjaciół postanowiłem, że będę dalej tworzył i nagrywał. Mam wiele pomysłów i piosenek, które chciałem z siebie wyrzucić" - dodaje.

Atkins bez wdawania się w szczegóły zdradził, że w "najbliższej przyszłości" fani usłyszą jego nową muzykę.

W ostatnim czasie wokalista stosuje przede wszystkim immunoterapię.

"Czasami mam lepsze i gorsze dni. Ale czuję, że jestem w dobrych rękach lekarzy i personelu medycznego, którzy podkreślają, że jestem w dobrej formie" - cieszy się Ronnie Atkins.

Dorobek Pretty Maids zamyka płyta "Undress Your Madness" z listopada 2019 r.

Dodajmy, że Atkins od 2013 r. jest też jednym z koncertowych wokalistów wspierających projekt Avantasia.