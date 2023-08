Do zdarzenia miało dojść podczas koncertu w piemonckim mieście Nichelino. Brian Molko z Placebo był już w tej sprawie przesłuchiwany w turyńskiej prokuraturze na okoliczność "znieważenia instytucji państwowej" po tym, gdy incydent został zgłoszony przez lokalne władze.

Jak teraz informują włoskie i brytyjskie media, w tym dzienniki "La Stampa" "The Guardian" i serwis "MailOnline", Giorgia Meloni długo nie odnosiła się do tej sprawy. Teraz jednak zdecydowała się pozwać rockmana do sądu. Zgodnie z włoskim kodeksem karnym każdy, kto "publicznie zniesławia Republikę Włoską", w tym rząd, parlament, sądy i wojsko, może zostać ukarany grzywną w wysokości do 5 tys. euro, czyli ok. 22,2 tys. zł.

Brian Molko z Placebo wulgarnie o premier Włoch. Sprawa znajdzie finał w sądzie

Giorgia Meloni jest liderką prawicowej partii Bracia Włosi. Jest przeciwniczką nielegalnej imigracji, małżeństw osób tej samej płci i adopcji dzieci przez takie pary. Na czele włoskiego rządu stoi od 22 października 2022 roku i jest pierwszą w historii tego kraju kobietą na tym stanowisku. Przeciwnicy polityczni zarzucają jej, że kierowane przez nią ugrupowanie ma neofaszystowskie korzenie, a sama Meloni nazywana jest spadkobierczynią polityki Benito Mussoliniego. Ona sama opisuje się jako: chrześcijanka i konserwatystka.

Grupa Placebo została założona w Londynie w 1994 roku przez Briana Molko i gitarzystę Stefana Olsdala. Ma wielu zwolenników w środowisku LGBT. Zespół poparł legalizację małżeństw homoseksualnych w Wielkiej Brytanii w 2013 roku.