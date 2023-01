Pozwolił mu użyć muzyki, wykorzystał jego głos. Sprawa skończy się w sądzie

W pozwie złożonym 26 stycznia w sądzie w Los Angeles znalazło się stwierdzenie, że utwór Yung Gravy'ego zawiera "celową i prawie nieodróżnialną imitację głosu pana Astleya" z jego wydanego w 1987 r. przeboju "Never Gonna Give You Up".

Co więcej: "naśladowanie głosu pana Astleya było tak skuteczne, że publiczność uwierzyła, jakoby naprawdę śpiewał sam pan Astley".

Według serwisu Deadline, Gravy podobno otrzymał prawa do przetworzenia instrumentalnej wersji utworu "Never Gonna Give You Up" w swojej piosence, jednak posunął się za daleko, zatrudniając amerykańskiego producenta, autora tekstów i kompozytora Nicka "Popnicka" Seeleya, by ten naśladował głos Astleya. Dowodem owej złej woli ma być wideo na Instagramie Seeleya, w którym przyznaje, że chciał, aby jego wokal "brzmiał identycznie" jak głos Astleya.

W pozwie zaznaczono, że licencja na wykorzystanie oryginalnej kompozycji muzycznej nie upoważnia do "kradzieży głosu" artysty. Yung Gravy nie skomentował sprawy. Nie jest też znana kwota roszczenia.

Kim jest Yung Gravy?

Gravy'emu, który naprawdę nazywa się Matthew Raymond Hauri sławę przyniósł hit "Mr Clean", wydany w 2017 r. na platformie Soundcloud. Od tego czasu wydał kilka kolejnych przebojów, a jego konto na TikToku obserwuje siedem milionów internautów. Sporna piosenka "Betty (Get Money)" osiągnęła 30. miejsce na liście Billboard Hot 100.

Jego styl określany jest jako mieszanka nowoczesnej, powstałej we wczesnych latach 90. na południu Stanów Zjednoczonych muzyki trap z motywami inspirowanymi soulem i oldies z lat 50. i 60., a także soulem i funkiem z lat 70. i 80. Współpracował z takimi artystami jak Lil Baby, Juicy J i Lil Wayne.

