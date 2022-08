Phil Spector to jeden z najbardziej wpływowych producentów muzycznych XX wieku. Pracował z The Beatles i jego członkami - Johnem Lennonem, George'em Harrisonem, a także Ramones, Celine Dion, Leonardem Cohenem. Temu ostatniemu miał przyłożyć pistolet do głowy podczas pracy nad albumem "Death of a Ladies' Man".

Jego styl produkcji charakteryzował się gęstym i ciężkim brzmieniem orkiestrowym, który on sam opisał jako wagnerowskie podejście do rock and rolla. W 1989 roku, za swój wkład w rozwój muzyki, został wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame.

W sytuacji z Cohenem, Spector nie pociągnął za spust. W innej - już najprawdopodobniej tak. Oficjalny opis dokumentu o nim głosi: "We wczesnych godzinach porannych 3 lutego 2003 r. zadzwoniono pod numer 911 do Departamentu Policji w Alhambrze (miasto w amerykańskim stanie Kalifornia, przyp. red.), informując o śmiertelnym postrzeleniu kobiety. Lokalizacja: ekscentryczna francuska rezydencja w stylu zamkowym znana jako Zamek Pirenejów, była domem legendarnego producenta muzycznego Phila Spectora. Kobietą była Lana Clarkson, charyzmatyczna i niegdyś rozchwytywana aktorka filmowa, którą poznał właśnie tej nocy. W jaki sposób losy tej dwójki splotły się ze sobą? Co właściwie wydarzyło się tej pamiętnej nocy?".

Phil Spector - powstanie serial dotyczący morderstwa Lany Clarkson

Serial dokumentalny ma opowiedzieć zarówno o aktorce, jak i producencie muzycznym, który został skazany za morderstwo na dożywocie z możliwością ubiegania się o przedterminowe zwolnienie po 19 latach odbywania kary. W jego przypadku oznaczało to przedwczesną śmierć w więzieniu, na skutek komplikacjami po zarażeniu się koronawirusem SARS-CoV-2. Spector zmarł 16 stycznia 2021 roku. Miał wówczas 81 lat.

Pytanie z informacji prasowej: "Co właściwie wydarzyło się tej pamiętnej nocy?" jest zasadne. Ofiarę znaleziono na krześle z pojedynczą raną postrzałową w ustach. Spector bronił się przed sądem, twierdząc, że śmierć kobiety była "przypadkowym samobójstwem" i że próbowała "całować broń". O jego winie przesądziły jednak słowa kierowcy, Adriano de Souzy, który zeznał, że widział Spectora, wychodzącego tylnymi drzwiami z bronią w ręku i słyszał, jak mówi: "Myślę, że kogoś zabiłem".