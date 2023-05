Reżyserami filmu "Monsieur Aznavour" będą Mehdi Idir i raper Grand Corps Malade, a zdjęcia ruszą już 30 maja tego roku. Planowany budżet produkcji to 26 milionów euro. Charles Aznavour jest znany na całym świecie, a w rodzinnej Francji jest ikoną. W trakcie swojej kariery sprzedał ponad 180 milionów egzemplarzy płyt. Swoje piosenki śpiewał w dziesięciu językach, a występował na żywo niemal w każdym zakątku świata. Film, którego powstanie zapowiedziano właśnie w Cannes, pokaże całe życie piosenkarza począwszy od jego biednego dzieciństwa, aż po czasy największych triumfów i prześledzi wzloty oraz upadki tego dążącego do perfekcji artysty.

"Życie Aznavoura jest porywające i wciągające od samego początku. Będzie to więcej niż filmowa biografia. Będzie to film poruszający uniwersalne tematy zrozumiałe dla widza w każdym wieku i każdej narodowości" - powiedział producent Nicolas Brigaud-Robert i podkreślił, że "Monsieur Aznavour" to jeden z najbardziej oczekiwanych filmów 2024 roku. Jego premiera zaplanowana została na stulecie urodzin artysty.

Według producenta to sam Aznavour wskazał Mehdiego Idira i Grand Corps Malade jako reżyserów filmu biograficznego o jego karierze.

Wśród producentów filmu "Monsieur Aznavour" jest także Jean-Rachid Kallouche, prywatnie mąż córki piosenkarza, Katie. "Podoba mi się to zdanie wypowiedziane przez Aznavoura, które podsumowuje jego wizję życia pomimo trudności, jakich doświadczył. Filozofia, jaką przekazał mi jako swojemu zięciowi, brzmi: Miłość. Miłość do ludzi począwszy od mojej rodziny, moich przyjaciół, mojej publiczności. Miłość do innych niezależnie od ich wiary, koloru skóry, rasy. Miłość do ludzkości" - powiedział zięć Aznavoura.

Jak informuje portal "Variety", wybrany do roli głównej Tahar Rahim od miesięcy przygotowywał się do tego zadania. O aktorze będzie wkrótce głośno za sprawą dwóch innych produkcji z jego udziałem, które właśnie czekają na premierę. To przede wszystkim "Napoleon" Ridleya Scotta, ale też nowy film oparty na motywach komiksów Marvela: "Madame Web".

W latach 60. twórczość Aznavoura poznała go cała Polska. Stało się to za sprawą Lucjana Kydryńskiego, który potrafił lansować mistrzów francuskiej piosenki. Było na nią zresztą zapotrzebowanie. Polacy chcieli słuchać lirycznych piosenek, w których subtelna muzyka łączyła się wspaniale z poetyckim tekstem. Aznavour pisał takie właśnie piosenki, dlatego jego "Dwie gitary", "Isabelle", "La boheme" czy "La Mamma" były w Polsce prawdziwymi przebojami.

Jego kariera estradowa trwała ponad 80 lat. Nazywany był francuskim Frankiem Sinatrą. Aznavour niemal do śmierci koncertował po całym świecie, a śpiewał w wielu językach, oprócz francuskiego także po angielsku, hiszpańsku, włosku i ormiańsku. W Polsce występował na koncertach w latach 1963 i 1969.

Na koncie miał także ponad 60 ekranowych ról, te najgłośniejsze w filmach: "Nie strzelajcie do pianisty" i "Blaszany bębenek".



Oprócz bycia piosenkarzem, autorem tekstów, dyplomatą (od 2009 r. był ambasadorem Armenii w Szwajcarii i delegatem ONZ w Genewie), działaczem społecznym, Aznavour był również twórcą fundacji "Aznavour dla Armenii", w której udało mu się zebrać miliony dolarów na pomoc krajowi swoich przodków.

W anglojęzycznym świecie odniósł wielki sukces utworem "She", który był numerem jeden w Wielkiej Brytanii, wykorzystanym m.in. w kinowym przeboju "Notting Hill".

