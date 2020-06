Powstanie film o Lemmym Kilmisterze. Poznaliśmy szczegóły

Trwają prace nad filmem biograficznym o Lemmym Kilmisterze. Był legendarnym rockowym wokalistą i basistą.

Powstanie film o Lemmym Kilmisterze /Mick Hutson/Redferns /Getty Images

Produkcja roboczo nazwana po prostu "Lemmy".

Za reżyserię odpowiada Greg Olliver, który na koncie ma już m.in, stworzony w 2010 roku, dokument o życiu muzyka.



Według doniesień nowa produkcja ma skupić się na wczesnych latach życia wokalisty, jeszcze przed tym, jak rozpoczął występy z zespołem Motörhead.

"Bardzo starannie rozwijamy ten projekt już od 2013 roku tak, by mieć pewność, że będzie on prawdziwy dla Lemmy'ego, członków Motörhead i innych osób, które odegrały ważną rolę w życiu Kilmistera. Będzie to film, z którego będą dumni - powiedział Greg Olliver w wywiadzie dla "Deadline".



Prace nad filmem mają rozpocząć się na początku 2021 roku.

Przypomnijmy, że Lemmy Kilmister zmarł 28 grudnia 2015 r., cztery dni po swoich 70. urodzinach. W oficjalnym oświadczeniu podano, że przyczyną śmierci był ekstremalnie agresywny nowotwór.



"Dowiedział się o chorobie 26 grudnia. Był wtedy w domu z rodziną. Nie potrafimy wyrazić naszego szoku i smutku, nie ma na to słów" - pisali po śmierci Lemmy'ego jego koledzy z zespołu Motörhead.