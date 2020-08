Powstanie film dokumentalny o morderstwie Johna Lennona

Stacja telewizyjna Sky UK and Ireland zapowiedziała realizację dwóch nowych filmów dokumentalnych, które trafią na niedawno utworzony kanał telewizyjny Sky Documentaries. Tematem pierwszego z nich będzie zabójstwo Johna Lennona, drugi opowie o sprawie porwania Muriel McKay, do jakiego doszło w Wielkiej Brytanii pół wieku temu.

John Lennon zginął 8 grudnia 1980 roku /Mary Evans Picture Library /East News

O planach nakręcenia tych filmów poinformowała w trakcie telewizyjnego festiwalu w Edynburgu dyrektorka stacji Sky, Poppy Dixon. Zatytułowany "Let Me Take You Down" dokument ma być śledztwem w sprawie zabójstwa Johna Lennona popełnionego przez Marka Davida Chapmana. Dixon ma nadzieję na to, że film zostanie wyemitowany do końca tego roku, by zbiec się w czasie z czterdziestą rocznicą śmierci artysty. John Lennon został zastrzelony 8 grudnia 1980 roku.

W filmie znajdzie się ekskluzywny wywiad, jakiego Chapman udzielił dziennikarzowi Jackowi Jonesowi. Opowiedział w nim o tym, co popchnęło go do dokonania zabójstwa. Jones to autor wydanej w 2000 roku książki "Let Me Take You Down: Inside the Mind of Mark David Chapman, the Man Who Killed John Lennon", która była poświęcona mordercy Lennona.

Drugim zapowiedzianym dokumentem będzie film "The Wimbledon Kidnaping", w którym opowiedziana zostanie historia sprzed 50 lat. W Wimbledonie uprowadzona została wtedy niejaka Muriel McKay, którą porywacze pomylili z żoną magnata prasowego Ruperta Murdocha. Ciała McKay nigdy nie odnaleziono, choć sprawcy zostali pojmani i skazani. Istnieją podejrzenia, że szczątkami kobiety nakarmili zwierzęta. Wyrok skazujący w tej sprawie był w Wielkiej Brytanii jednym z pierwszych przypadków skazania za morderstwo, mimo nieodnalezienia ciała ofiary.

W repertuarze stacji Sky Documentaries znajdą się też trzy dokumenty sportowe. Poświęcony tematowi rasizmu w piłce nożnej "Micah Richards - Tackling Racism", "The Law Man", którego bohaterem będzie piłkarz Denis Law oraz opowiadający o legendarnym kierowcy wyścigowym Sir Stirlingu Mossie: "The Uncrowned King of F1".