Powstanie festiwal z muzyką Krzysztofa Krawczyka? Zaskakujący pomysł

Marek Sierocki stwierdził, że powinien powstać festiwal poświęcony twórczości Krzysztofa Krawczyka. Jak to argumentuje?

Marek Sierocki ma pomysł, jak dobrze uhonorować życie Krzysztofa Krawczyka /Mieczysław Włodarski / Reporter

Krzysztof Krawczyk zmarł w Łodzi 5 kwietnia. Miał 74 lata. Jego pogrzeb na grotnickim cmentarzu odbył się w sobotę 10 kwietnia, po mszy świętej odprawionej w katedrze w Łodzi.

Po śmierci wokalisty powstało i nadal powstaje wiele inicjatyw mających upamiętnić jego pełną sukcesów karierę.

Z nowym pomysłem wyszedł Marek Sierocki. Dziennikarz TVP stwierdził w rozmowie z "Faktem", że Krzysztof Krawczyk powinien zostać uhonorowany festiwale muzycznym. Jak argumentuje swoją koncepcję?

"Krzysztof Krawczyk jest bardzo ważnym artystą, warto zrobić jakiś koncert czy nawet festiwal poświęcony temu wielkiemu artyście. Świadczą o tym tłumy, które codziennie przyjeżdżają na cmentarz. Programy i koncerty z udziałem Krzysztofa, które emitowała Telewizja Polska miały bardzo dużą oglądalność, więc widać, że ludzie chcą słuchać jego piosenek i go wspominać - stwierdza dziennikarz muzyczny" - powiedział tabloidowi Sierocki.



Na razie propozycji nie skomentowali bliscy Krzysztofa Krawczyka. Krótko po śmierci Andrzej Kosmala przypominał, że dbał o karierę swojego przyjaciela i zamierza zrobić wszystko, aby pamięć o wokaliście nie minęła.

"'Prowadź wodzu'! To były ostatnie słowa Krzysia do mnie i zamierzam dalej go prowadzić i dbać o jego dobre imię" - mówił "Faktowi".



Pójdą drogą rodziny Wodeckiego?

Warto przypomnieć, że po śmierci Zbigniewa Wodeckiego w maju 2017 roku, jego córka Katarzyna Wodecka-Stubs stała się jedną z pomysłodawców specjalnego wydarzenia ku pamięci słynnego muzyka.

Wodecki Twist Festiwal odbywa się w Krakowie od 2018 roku. Kompozycje artysty interpretowali m.in. Dawid Podsiadło, Daria Zwiałow, Kayah, Edyta Górniak, Igor Herbut oraz Natalia Kukulska. Koncert transmitowany był również w TVN-ie.