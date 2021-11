Powstał horror o zespole Foo Fighters. W obsadzie pojawił się sam zespół

Według serwisu "Deadline" muzycy Foo Fighters wystąpili w filmie "Studio 666", który ma trafić do kin 25 lutego przyszłego roku. Obraz ten traktuje o nagrywaniu przez nich płyty (a jakże, "Medicine at Midnight") w miejscu nawiedzonym przez duchy. Muzycy zostają w tej sytuacji zmuszeni do zmierzenia się z siłami nadprzyrodzonymi, które zagrażają zarówno powstającemu albumowi, jak i ich życiu.

Dave Grohl zapewnił, że będzie to pełnometrażowy horror komediowy z elementami kina gore (drastyczną przemocą). I że faktycznie został nakręcony w miejscu, gdzie nagrywali wspomnianą płytę. "Chcieliśmy odzyskać klasyczną magię, którą miały wszystkie nasze ulubione filmy rockandrollowe" - powiedział lider Foo Fighters, cytowany przez "Deadline".

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Foo Fighters Best Of You

Film jest adaptacją opowiadania Grohla. Scenariusz napisali: Jeff Buhler ("Smętarz dla zwierzaków", "Nocny pociąg z mięsem") i Rebecca Hughes. Wyreżyserował go BJ McDonnell ("Topór III"). Poza członkami Foo Fighters występują: Whitney Cummings, Leslie Grossman, Will Forte, Jenna Ortega i Jeff Garlin.