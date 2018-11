Powrót Spice Girls: Milionowe zainteresowanie biletami

Trasa koncertowa reaktywowanego zespołu Spice Girls wyprzedała się niemal od razu. Do trasy dołożono jednak jeszcze jedną datę, fani szykują się na piątkową sprzedaż.

Artykuł Ryczące czterdziestki, czyli Spice Girls kiedyś i dziś

O powrocie najsłynniejszego girlsbandu lat 90. plotkowano od dłuższego czasu. Na początku lutego doszło do sekretnego spotkania wszystkich pięciu wokalistek w Londynie.

Melanie Brown, Victoria Beckham (przed ślubem z Davidem Beckhamem w 1999 r. w zespole występowała pod panieńskim nazwiskiem Adams), Melanie Chisholm, Geri Horner (znana wcześniej pod panieńskim nazwiskiem Halliwell) i Emma Bunton spotkały się razem po raz pierwszy od 2012 r.

To wtedy cała piątka wystąpiła po raz ostatni - na ceremonii zamknięcia Igrzysk Olimpijskich w Londynie zaśpiewały wówczas przeboje "Wannabe" i "Spice Up Your Life".

Spotkanie w domu Geri Horner w stolicy Wielkiej Brytanii zaaranżował Simon Fuller, były menedżer Spice Girls, pomysłodawca formatu "Idol" i jeden z najbardziej wpływowych ludzi w show-biznesie.

Wówczas nieoficjalnie informowano, że powrót Spice Girls ma polegać m.in. na telewizyjnych projektach w Chinach, talent show w telewizji i różnych przedsięwzięciach biznesowych. Victoria Beckham nazwała wizytę u Geri "spotkaniem biznesowym". Od dłuższego czasu było wiadomo, że to właśnie żona Davida Beckhama jest najmniej zainteresowana powrotem na scenę.

"Dziś jest wyjątkowy dzień dla Spice Girls - ogłaszają pierwszą trasę od 2012 roku. Nie dołączę do moich dziewczyn na tej trasie, ale zespół był wielką częścią mojego życia. Wiem, że dadzą świetne show i fani będą zadowoleni" - napisała w mediach społecznościowych Victoria Beckham, dodając hasztag #friendshipneverends [przyjaźń nigdy się nie kończy].

Dziewięć koncertów w Wielkiej Brytanii w maju i czerwcu 2019 już wyprzedano. Geri, Emma, Mel B i Mel C ogłosiły kolejny występ 27 maja 2019 roku na stadionie w Cardiff. Sprzedaż biletów rozpocznie się w piątek, 16 listopada o godz. 9.30.



Podczas pierwszej sprzedaży 10 listopada zainteresowanych koncertami były dosłownie miliony. Według Andrew Parsonsa z Ticketmaster, "popyt był znacznie silniejszy niż oferta. Tak bardzo, że ta sprzedaż stała się rekordowa pod względem wejść na stronę w Wielkiej Brytanii".

O Spicetkach znów będzie głośno pod koniec roku, kiedy to pojawi się "Viva Forever: The Musical" oparty na historii najsłynniejszego girlsbandu

Na tej stronie były miliony osób, które próbowały dostać bilety. Z kolejką nie mniej niż 700 tys. osób. "Aby wszystkich zadowolić, musiałyby śpiewać co noc przez prawie rok " - relacjonuje "The Independent".

W roli gościa specjalnego na trasie pojawi się Jess Glynne.



W latach 90. trzy studyjne płyty Spice Girls rozeszły się w ponad 85-mln nakładzie. Debiutancki album "Spice" stał się największym bestsellerem wszech czasów nagranym przez kobiecą grupę. Szaleństwo na punkcie Spicetek zostało uznane "największym brytyjskim fenomenem muzyki pop od czasów Beatlemanii".



Clip

Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.