Powraca do kultowego programu TVP. Internauci oburzeni: "Przestaję oglądać"

Robert Janowski był kultowym prowadzącym "Jaka to melodia?" . Z programem pożegnał się w 2018 roku po zmianie producenta. Wówczas jego rolę przejął Norbi , a później Rafał Brzozowski .

W latach 2022-2024 zasiadał na fotelu jurorskim w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Latem rozstał się z Polsatem i okazuje się, że zobaczymy go jako trenera "The Voice Senior" oraz ponownie w roli prowadzącego "Jaka to melodia?".