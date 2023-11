Na wystawie zatytułowanej "I have lost and I have been lost but for now I'm flying high" (Przegrałem i przepadłem, ale teraz lecę wysoko) będzie można obejrzeć nigdy dotychczas nieprezentowane prace plastyczne Michaela Stipe'a. Część z nich jest nowa, inne powstały przed laty.

Wszystkie jednak łączy uznanie ludzkiej kruchości jako źródła siły, pisze serwis Artnet.

"Wrażliwość jawi się w tej dynamice jako 'supermoc'. To mapa, która opisuje trudności naszej teraźniejszości, podkreślając jednocześnie nowe możliwości i ponowne zrozumienie naszego znaczenia - nie tylko dla nas samych, ale także dla otaczających nas osób, społeczności i świata" - mówi Stripe w obszernej rozmowie z kuratorem wystawy Alberto Salvadorim, którą znajdziemy w katalogu.

"W tym momencie postanowiłem skupić się na tym, co poza czasem najcenniejsze, czyli na blasku, pięknie i radości życia. Przegrałem i przepadłem, ale teraz lecę wysoko" - wyjaśnia artysta.

Inspiracje z codziennego życia Stripe zapisuje w różnych formach - jest więc kolekcja fotograficznych portretów i gipsowych popiersi. Tusz indyjski, plastik i beton. Oraz multimedialne performanse. Wystawie towarzyszy publikacja czwartego już albumu fotograficznego Michaela Stripe'a zatytułowanego "Even the birds gave pause" wydanego przez Damiani Books we współpracy z Fondazione ICA Milano. Jest to seria zdjęć, które stanowią kontynuację zaprezentowanej na wystawie eksploracji współczesnego portretu.

Stipe, urodzony w 1960 r., zanim rozpoczął karierę muzyczną, studiował fotografię i malarstwo na Uniwersytecie Georgii i nigdy sztuki wizualnej nie porzucił. W czasie działalności zespołu R.E.M. regularnie współpracował z różnymi artystami, m.in. z Howardem Finsterem przy projektowaniu okładek albumów formacji. Sztuka niezależna, którą Stripe od lat kolekcjonuje i promuje, zawsze była też inspiracją dla jego twórczości muzycznej.

Amerykański zespół R.E.M., którego był liderem, działał od 1980 do 2011 roku. Wówczas po 31 latach na scenie muzycy zdecydowali o zakończeniu działalności. Wydali jeszcze kilka niepublikowanych piosenek i kompilację największych przebojów.

Wystawa prac Michaela Stipe w Fondazione ICA Milano potrwa od 12 grudnia do 16 marca 2024 r.