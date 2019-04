Popkillery 2019: Liroy gościem specjalnym gali

8 maja w Teatrze Capitol w Warszawie odbędzie się gala rozdania nagród branży hiphopowej - Popkillery 2019. Jednym z gości specjalnych będzie ikona polskiej sceny i poseł na Sejm Piotr Liroy-Marzec.

Liroy jest legendą polskiego hip hopu /Adam Jastrzębowski / Reporter

Branża hiphopowa w ostatnich latach notuje nieprzerwany wzrost - rapowe albumy dominują na listach sprzedaży a sami raperzy na listach najpopularniejszych muzyków w kraju. Łączy się to też z ogromnym zainteresowaniem internetowym i wyprzedawaniem coraz większych obiektów koncertowych.

Reklama

Popkillery to inicjatywa serwisu muzycznego Popkiller.pl, który postanowił do tematu podejść ponad jakimikolwiek podziałami, zapraszając do współpracy liczne media o zasięgu ogólnopolskim oraz lokalnym, tak by efektem była nagroda ze strony całego środowiska hiphopowego.

Zwycięzcy wybrani zostaną na dwa sposoby - w głosowaniach publiczności (oddano ponad 100 000 głosów) a także w głosowaniach gremium, złożonego z dziennikarzy Popkillera oraz wybranych dziennikarzy i ekspertów reprezentujących różne pokolenia, różne media i różne spojrzenia na muzykę.

W jego składzie znajdują się zarówno przedstawiciele prasy, radia i telewizji, jak reprezentanci internetowych portali, serwisów ogólnomuzycznych i lifestyle'owych, serwisów hip-hopowych, największych rapowych festiwali a także muzyczni influencerzy, youtuberzy i komentatorzy. Wśród nich znaleźli się współpracownicy serwisu Interia Muzyka: Dawid Bartkowski, Marcin Flint i Rafał Samborski.

Poseł Piotr Marzec-Liroy w Sejmie 1 6 3 listopada odbyło się szkolenie dla posłów debiutujących w Sejmie. Wśród nich był raper Piotr Marzec-Liroy Autor zdjęcia: Andrzej Iwańczuk Źródło: Reporter 6

"Różnica wieku między członkami gremium wynosi nawet do 40 lat, ich gusta i muzyczne spojrzenia bywają całkowicie różne, ale właśnie dzięki temu mamy nadzieję uzyskać jak najpełniejszy i najbardziej obiektywny obraz stanu polskiego rapu, tak by wręczyć artystom nagrodę, która rzeczywiście będzie miała dla nich wartość. Dziękujemy każdemu z członków gremium i każdemu ze wspierających mediów za to, że zgodzili się połączyć siły w tej szczytnej idei" - pisali organizatorzy ujawniając skład gremium.

Prowadzeniem gali zajmie się niecodzienny duet - legenda hip hopu a obecnie ring announcer Federacji KSW Waldemar Kasta oraz popularna raperka AdMa.



Clip Liroy Scyzoryk

Jednym z gości specjalnych wręczających statuetki będzie Liroy, którego "Alboom" z 1995 r. sprzedał się w nakładzie przekraczającym 500 tysięcy sztuk, pokrywając się czterokrotną platyną i do dziś będąc największym komercyjnym sukcesem w historii polskiego hip hopu.

"Popkillery 2019 będą to najważniejsze nagrody dla rapu" - zapowiada Liroy.

Wideo Liroy wśród wręczających Popkillery 2019! "Będą to najważniejsze nagrody dla rapu"

Piotr Liroy-Marzec w Sejmie do 8 czerwca 2018 r. był członkiem klubu Kukiz'15, obecnie jest posłem niezrzeszonym. W wyborach do Parlamentu Europejskiego kandyduje z Poznania z ramienia Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy.