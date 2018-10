Popek z córką na wakacjach w Tunezji. Premiera płyty "Dr Jekyll And Mr Hyde"

Krótko przed premierą wspólnej płyty "Dr Jekyll And Mr Hyde" z Matheo Popek wrzucił na swój oficjalny profil na Instagramie zdjęcia i filmiki zrobione podczas wakacji w Tunezji.

Popek spędził wakacje z córką w Tunezji AKPA

Na wakacje Popek zabrał swoją 8-letnią córkę, Julię. Zdjęciami z wyjazdu pochwalił się właśnie na Instagramie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Popek - skandalista o wielu twarzach. Interia.tv

Ze swoją partnerką Katarzyną kontrowersyjny raper ma jeszcze urodzonego w sierpniu tego roku syna Borysa.

W mediach społecznościowych Popek chętnie dzieli się swoim życiem prywatnym, publikując nie tylko materiały związane ze swoją działalnością muzyczną.

W piątek (19 października) do sklepów trafiła płyta "Dr Jekyll and Mr Hyde", którą Popek nagrał z Matheo. Album ma ukazywać dwa skrajne oblicza rapera i nawiązuje do słynnej powieści Roberta Louisa Stevensona z XIX wieku.

Poznaliśmy już utwory "Powrót króla", "Ciemna strona sławy", "Wszystko i nic" i "Poza zasięgiem".

Clip Popek Poza zasięgiem - x Matheo ft. Daria

Clip Popek Wszystko i nic - x Matheo

Przypomnijmy, że Popek i Matheo na początku 2016 roku wydali album "Król Albanii", który rozszedł się w Polsce w nakładzie ponad 150 tys. egzemplarzy i uzyskał status diamentowej płyty.

Clip Popek Powrót Króla - x Matheo

W marcu 2017 roku Popek, Matheo i Sobota wydali płytę "Trzech króli", która dotarła do piątego miejsca OLiS.

Clip Popek Jestem Królem

