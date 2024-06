Teresa Werner to ikona śląskiej muzyki. Debiutowała jako 16-latka w Zespole Pieśni i Tańca "Śląsk", z którym występowała na całym świecie. Solowo zadebiutowała w 2011 roku. W krótkim czasie Werner zdobyła sporą popularność na Śląsku, regularnie zdobywając tytuł wykonawcy roku regionalnej telewizji TVS.

Od 2010 r. mężem Teresy jest Wiesław Werner, jednak celebrytka z pierwszego małżeństwa ma dorosłą córkę Joannę.

Do największych przebojów wokalistki należą m.in. "Dałabym ci dała", "Miłość jest piękna", "Kocham swoje morze" i "Miłość to nie zabawa". Teledyski do tych piosenek zebrały po kilka-kilkadziesiąt milionów odsłon.

Fani piosenkarki są zachwyceni zarówno jej twórczością, jak i wyglądem. Nie da się ukryć, że dla Werner czas dawno się zatrzymał.

Od lat zachwyca swoją figurą. Jaki jest jej sekret?

Wokalistka lubi dzielić się swoim życiem prywatnym i zawodowym w mediach społecznościowych. Wprowadziła internautów w ogromny zachwyt zdjęciami z letniego wyjazdu. Prawdopodobnie wyjechała do Włoszech, o czym świadczy podpis pod jednym z publikacji "Buongiorno", które z języka włoskiego oznacza "Dzień dobry".

Teresa Werner zapozowała w obcisłej bluzce i strojach kąpielowych, które podkreślały jej figurę. Kilka zdjęć z wakacji opublikowała na Instagramie. W komentarzach czytamy: "Przepiękna opalenizna", "Śliczna jak zawsze", "Fantastycznie wyglądasz".

Jaki jest sekret pięknej figury Teresy Werner? Sama przyznaje, że to dzięki zdrowemu stylowi życia. Przede wszystkim stawia na ruch i sport. Zajmuje się głównie joggingiem, a w ramach relaksu przechadza się po lesie lub uprawia grzybobranie.

Piosenkarka podzieliła się także swoim menu. Stawia na świeże owoce i warzywa, a także chude sery oraz wędliny. Stara się trzymać diety, jednak lubi od czasu do czasu zjeść coś słodkiego. Uwielbia piec ciasta i popijać dobrą kawę. Nie zapomina także o swojej psychice, bowiem dba o zdrowy i długi sen oraz samopoczucie.