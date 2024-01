Miniony rok upłynął dla zespołu Trupa Trupa na graniu na żywo płyty "B FLAT A", która spotkała się ze znakomitym przyjęciem w Polsce i na świecie, i która zagościła na scenach klubowych i festiwalowych w Europie i w Stanach Zjednoczonych. 2023 rok to także czas wydania eksperymentalnej kasety "ttt", nominacja do nagrody muzycznej Fryderyk, jak i cyfrowa premiera dwóch polskich utworów - "Koszula w kwiaty" i "Opór".



Mostem łączącym przyszłą płytę z płytą "B FLAT A" i kasetą "ttt" jest wrześniowy singel. "Thrill" to jedna z najbardziej psychodelicznych piosenek Trupa Trupa, w której obecny jest duch Syda Barretta.



Reklama

Grzegorz Kwiatkowski o teledysku do "Thrill": "To najbardziej magiczne wideo w historii Trupa Trupa. To jest tajemniczy, psychodeliczny ogród, który tak naprawdę mieści się w naszych umysłach, w naszych głowach. Istnieje tylko wtedy, gdy zamykamy nasze oczy i zaczynamy gwizdać".



Trupa Trupa ponownie w BBC!

Teraz zespół wystąpił już po raz drugi w kultowym formacie stacji BBC Radio 6. To część brytyjskiej trasy koncertowej. Sesja, zarejestrowana i wyemitowana w ramach programu Marca Rileya i Gideona Coe 9 stycznia będzie dostępna do odsłuchu przez najbliższy miesiąc.

Instagram Post Rozwiń

Trupa Trupa - kim są?

Trójmiejski zespół Trupa Trupa tworzą: Grzegorz Kwiatkowski, Tomek Pawluczuk i Wojtek Juchniewicz. Grupa wykonuje szeroko rozumianego alternatywnego rocka. Zespół ma na koncie sześć albumów studyjnych oraz dwie EP-ki. Ich dyskografię zamyka płyta "B Flat A" z 2022 roku. Obecnie grupa przygotowuje się do wydania kolejnej płyty. Zapowiada ją wspomniany singel "Thrill", który trafił do zestawienia najlepszych nowych piosenek magazynu "Rolling Stone".

Płyta zostanie wydana nakładem prestiżowej wytwórni Glitterbeat Records, znanej ze współpracy z takimi artystami jak m.in. Altin Gün, Gaye Su Akyol, Mekons, 75 Dollar Bill czy Širom. W 2019 roku TT podjęli współpracę z legendarną wytwórnią Sub Pop. Mają na koncie także mnóstwo koncertów, w tym występy na Open'erze czy OFF Festivalu oraz na cenionych imprezach na świecie - SXSW, Primavera, Colours of Ostrava, Waves Vienna i Eurosonic.

Trupę Trupa na świecie doceniła również światowa prasa muzyczna. Ich płytami zachwycano się m.in. w Pitchforku, The Quietus, Mojo, "The Times" oraz "Clash". Wielkim orędownikiem talentu polskich muzyków jest legenda rocka Iggy Pop, który promuje ich w Wielkiej Brytanii (to on puścił w BBC ich utwór "To me").