Polski wokalista z wyznaniem o chorobie. "Chodziłem do lasu i płakałem"

Ostatnio wokalista pojawił się w programie "Sto pytań do" w TVP Info. Wyznał tam, że przez kilkanaście lat zmagał się z depresją. "Zaczęło się coś, czego nie rozumiałem. Wszystko wyblakło, straciłem zainteresowanie, napęd. Pamiętam, że chodziłem z psem do lasu i płakałem, a pies patrzył na mnie i mnie pocieszał. Któregoś dnia zobaczyłem w telewizji program o depresji i to było szokujące odkrycie" - opowiadał.

Później zdecydował się poszukać pomocy. "Udałem się do lekarza, dostałem standardowe lekarstwa, które nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Wtedy zrobiłem to, czego się nie powinno robić, czyli z dnia na dzień przerwałem farmakoterapię. To miało swoje negatywne skutki, ale per saldo jestem z tego zadowolony. Ponieważ to nie działało i nie przynosiło rezultatów, postanowiłem zgłębić temat" - dodał. Pomogła mu suplementacja, która zwiększyła poziom serotoniny, oraz zainteresowanie buddyzmem.