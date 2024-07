30 czerwca Piotr Liroy-Marzec wziął ślub z ukochaną partnerką Dorotą. Para zorganizowała wesele w restauracji "Zajazd nad Stawem" w Grabówku, na które zaprosiła tylko najbliższe grono. Jak widać, nowożeńcy chcieli uczcić ceremonię nad malowniczymi Kaszubami, z dala od Warszawy. Wszystkiemu dopisywała piękna słoneczna pogoda.

Raper podzielił się zdjęciem z tego wyjątkowego dnia. Widzimy na nich szczęśliwych zakochanych, którzy pobrani odchodzą od ołtarza, a goście obsypują ich płatkami białych róż. Wszystko zostało zorganizowane w plenerze nad jeziorem. Pod fotografią Liroy napisał: "Piękny dzień".

Maria Sadowska zaśpiewała na ślubie Liroya

Żona rapera opublikowała na swoim Instagramie nagranie z ceremonii ślubnej. Okazało się, że uroczystość zwieńczyła znana polska gwiazda, Maria Sadowska.

Znana w świecie muzyki z tworzenia głównie utworów jazzowych, zasiadała także na fotelu jurorskim przez pięć edycji The Voice of Poland. Co ciekawe, do zwycięzstwa poprowadziła aż trzech wokalistów: Mateusza Ziółka, Juana Carlos Cano i Krzysztofa Iwaneczko. Ale na tym nie poprzestała! Na swoim koncie posiada reżyserię filmów, takich jak "Sztuka Kochania. Historia Michaliny Wisłockiej", "Dzień Kobiet" czy "Dziewczyny z Dubaju".

Sadowska na ślubie Liroya wykonała akustycznie swoją piosenkę "Kocham cię". Co ciekawe, ze sławnych osobistości na weselu pojawił się również Antoni Królikowski.