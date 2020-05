Polsat zorganizuje koncert w pustej Operze Leśnej w Sopocie

Z powodu pandemii koronawirusa wszystkie wydarzenia kulturalne zostały odwołane. Niespodziankę dla widzów przygotowała telewizja Polsat.

Wydarzenie telewizji Polsat poprowadzi Krzysztof Ibisz /Kurnikowski / AKPA

Do tej pory na całym świecie zdiagnozowano już ponad 4 miliony zakażeń. Zmarło prawie 280 tys. osób. W Polsce potwierdzono ponad 15 tys. przypadków zakażenia koronawirusem, z czego 785 osób zmarło.

Zakazane jest organizowanie imprez masowych, koncerty są przenoszone na późniejszy termin lub zupełnie odwoływane. Tak też stało się z festiwalem Polsat SuperHit Festiwal 2020, który miał odbyć się w dniach 22-24 maja.

Jednak telewizja przygotowała niespodziankę dla widzów - pokaże na żywo koncert "Polsat Festiwal Giganci w Sopocie" oraz kabareton "Sopocki Hit Kabaretowy - czego nam brakuje". Pierwszy z nich zostanie wyemitowany 23 maja. Całe wydarzenie odbędzie się w pustej Operze Leśnej.

"Specjalnie dla naszych widzów, prosto z Opery Leśnej, swoje największe hity zaśpiewają najlepsi artyści polskiej sceny muzycznej. Wspólnie uczcimy trzecią rocznicę śmierci Zbigniewa Wodeckiego, wspominając jego cudowny głos, który tyle razy rozbrzmiewał na sopockiej scenie" - zapowiadają organizatorzy.



Ze sceny usłyszymy m.in.: "Rzuć to wszystko, co złe", "Chałupy welcome to", "Z Tobą chcę oglądać świat", "Zacznij od Bacha" i kultową już dla wielu pokoleń - "Pszczółkę Maję".

"Przypomnimy także niezwykle charyzmatyczne wokalistki, które zawsze porywały do wspólnej zabawy całą publiczność - Beatę Kozidrak z zespołem Bajm w utworach: 'Co mi Panie dasz', 'Nie ma wody na pustyni' i 'Józek nie daruję Ci tej nocy' oraz Agnieszkę Chylińską w takich przebojach, jak: 'Kiedy powiem sobie dość' zespołu O.N.A., 'Drzwi' (O.N.A.), 'Nie mogę Cię zapomnieć' i 'Królowa łez'.



"Nie zapominamy też o wielbicielach punk rocka! Przypomnimy Państwu występy grupy T.Love i i ich piosenki, które śpiewają już kolejne pokolenia. Będzie więc i 'IV Liceum Ogólnokształcące', 'To wychowanie' (z gościnnym udziałem Kasi Kowalskiej), 'Chłopaki nie płaczą' i 'Warszawa'" - dodaje Telewizja Polsat. Koncert poprowadzi Krzysztof Ibisz.



Kabareton zaplanowany jest na 24 maja (niedziela). "Polsat umie zadbać o dobry humor swoich widzów. Dlatego już wkrótce pokażemy Wam najbardziej zabawne skecze i gagi, które oglądaliśmy w Operze Leśnej! Wśród artystów kultowe kabarety, takie jak: Kabaret Moralnego Niepokoju, Ani Mru Mru, Nowaki, kabaret Skeczów Męczących i formacja Smile. To będzie wieczór pełen śmiechu, żartów i radości" - czytamy w opisie kabaretonu.