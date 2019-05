Polsat Superhit Festiwal 2019 w Sopocie: Kabaret Skeczów Męczących i parodia przeboju "Początek"

"Nie sika się pod wiatr" - zaśpiewał Kabaret Skeczów Męczących w parodii przeboju "Początek" Męskiego Grania podczas Polsat Superhit Festiwal w Operze Leśnej w Sopocie (sobota 25 maja).

Drugi dzień Polsat SuperHit Festiwal w Sopocie otworzył Kabaret Skeczów Męczących, którzy zaprezentowali własną wersję przeboju "Początek" Męskiego Grania.

W oryginale utwór wykonywali Dawid Podsiadło, Krzysztof Zalewski i Kortez (ponad 77 mln odsłon).



"Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stroną, nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie, nie chcę chwytać dnia, gdy w ręku mam tygodnie, takie to miłe" - brzmi oryginalny tekst.



W wersji Kabaretu Skeczów Męczących usłyszeliśmy za to tak: "Nie sika się pod wiatr, gdy wieje w twoją stroną, będzie mokry ślad...".

Na scenie zaprezentowała się też kabaretowa wersja Magdy Gessler, która rzuciła kilkoma kulinarno-politycznymi żartami w stronę prezydenta Andrzeja Dudy ("ewidentnie brakuje mu jaj" i "powinien odstawić kaczkę").

Usłyszeliśmy też polską wersję "Shallow" Lady Gagi i Bradleya Coopera.

Koncert na radiowy hit roku współprowadzili także Julia Wieniawa (debiut w tej roli młodej aktorki i wokalistki), Maciej Rock (prowadził m.in. "Idola" i "Must Be The Music") oraz dziennikarka Ola Kot.

Ostatni dzień Polsat Superhit Festiwal (niedziela 26 maja) to tradycyjnie kabareton, podczas którego wystąpią Piotr Bałtroczyk, Marcin Wójcik, Kabaret Ani Mru Mru, Kabaret Młodych Panów, Kabaret Skeczów Męczących, Kabaret Neo-Nówka, Kabaret Smile, Marcin Daniec, Jerzy Kryszak, Pan Li oraz Mariusz Kałamaga.