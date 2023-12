Alice "Alyx" Kamakaokalani Herrmann po raz ostatni była widziana 3 grudnia. Dziewięć dni później jej bliscy zgłosili zaginięcie 61-letniej kobiety, kiedy przez ponad tydzień nie mieli z nią kontaktu.

Policja odnalazła jej samochód przed domem partnera kobiety, 54-letniego Theo Lengyela. Mężczyzna nie współdziała jednak przy śledztwie i zdaniem służb może być zamieszany w zniknięcie Herrmann. W dniach poprzedzających zaginięcie Lengyel (znany także jako Mylo Stone) podróżował z El Cerrito w Kalifornii do Portland w stanie Oregon, dlatego w poszukiwania włączono również tamtejszą policję.

Rockman zamieszany w sprawę zaginięcia kobiety? Policja wydała komunikat

O sprawie robi się coraz głośniej, bo wspomniany Theo Lengyel w latach 1985-1996 był multiinstrumentalistą amerykańskiej grupy Mr. Bungle. Grał przede wszystkim na saksofonie, a także instrumentach klawiszowych i klarnecie. U boku liderów Mike'a Pattona (wokal), Treya Spruance'a (gitara) i Trevora Dunna (bas) wziął udział w nagraniu płyt "Mr. Bungle" (1991) i "Disco Volante" (1995). Muzycy znani byli z występów w przebraniach i maskach, a także wymienności instrumentów i odjazdowych koncertów.



Z eksperymentalną formacją (w twórczości łączy m.in. rock, awangardę, metal, funk, disco) Lengyel rozstał się na skutek "różnic kreatywnych". W późniejszych latach Patton przekonywał, że zakończenie działalności na przełomie XX i XXI wieku spowodowane było "małostkową zazdrością i niepewnością" jednego z członków grupy.

W 2019 r. Mr. Bungle powrócił w składzie: Patton, Spruance, Dunn oraz Scott Ian (gitarzysta Anthrax) i Dave Lombardo (perkusista znany z m.in. Slayera, a także występów u boku Pattona w Fantomas i Dead Cross). Ta ekipa odpowiada za wydany w 2020 r. powrotny album "The Raging Wrath of the Easter Bunny Demo".