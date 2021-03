Pol'and'Rock Festival 2021: występ Black River oficjalnie potwierdzony

Black River - muzycy grający ciężki metal światowego formatu - potwierdzili swoją obecność na festiwalu Pol'and'Rock 2021.

Black River kolejną gwiazdą Pol'and'Rock Festival 2021 /Paweł Krupka /WOŚP

Behemoth, Dimmu Borgir, Rootwater, Geisha Goner, Hunter, Vesania czy Neolithic - muzycy znani właśnie z tych formacji tworzą Black River, czyli jedną z najciekawszych polskich kapel z nurtu ciężkiego grania.

Kapela powstała w 2008 roku i jeszcze w tym samym roku wydała album "Black River", który nominowany został do Fryderyka.

Rok po debiucie, nastąpiła premiera kolejnego wydawnictwa - "Black'n'Roll", a z końcem 2010 roku do sprzedaży trafił "Trash", album stanowiący kompilację utworów, które zostały zarejestrowane podczas sesji nagraniowych do wcześniejszych dwóch albumów, oraz trzech kompozycji nagranych podczas koncertu w klubie Stodoła. Był to ostatni przejaw działalności zespołu przed długą przerwą związaną z problemami zdrowotnymi wokalisty, Maćka Taffa.

W 2018 roku, ku uciesze fanów ciężkiego grania, Black River ogłosił wznowienie działalności i start pracy nad nowym albumem.

Clip Black River Whiplash (Lyric Video)

Na początku 2019 r. ukazał się trzypłytowy box zawierający całą dotychczasową dyskografię grupy ("Black Box"), a w kwietniu tego samego roku swoją premierę miał trzeci pełnowymiarowy album kapeli "Humanoid", który nominowany został do Fryderyków 2020 w kategorii album roku - metal.

Clip Black River Revolution

Pol'and'Rock Festival (wcześniej Przystanek Woodstock) to największy w Polsce i jeden z największych w Europie festiwali muzycznych, organizowany od 1995 roku. W tym roku Jurek Owsiak ze swoją ekipą zaprosił do Kostrzyna nad Odrą w dniach 29-31 lipca.



Organizatorzy podkreślają, że dokładają "wszelkich starań, aby po rocznej przerwie nasze festiwalowe spotkanie było imprezą bezpieczną, wyjątkową i przepełnioną atmosferą przyjaźni, miłości, i tolerancji".



Przypomnijmy, że z powodu pandemii koronawirusa Pol'and'Rock Festival w 2020 r. został odwołany. Impreza odbyła się pod hasłem Najpiękniejsza Domówka Świata w warszawskim studiu Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.